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Гран-при России. «Невский лед». КМС. Сарновский, Карартынян, Ковтун, Солодников, Рамзенков, Бадави выступят с произвольными программами

22 ноября фигуристы разыграют медали на Гран-при России среди юниоров в Петербурге.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, Санкт-Петербург

«Невский лед»

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка 

1. Станислав Гунтасов

2. Дмитрий Железняк

3. Кирилл Визер

4. Алдар Самбуев 

5. Алексей Ефременко

6. Владислав Скворцов

Вторая разминка

7. Алексей Заводских

8. Кирилл Арбузов 

9. Тимофей Воробьев

10. Данил Колосков

11. Илья Мальков

12. Роман Хамзин

Третья разминка

13. Максим Бадави 

14. Иван Рамзенков

15. Макар Солодников

16. Глеб Ковтун

17. Эдуард Карартынян

18. Никита Сарновский

После короткой программы

1. Никита Сарновский – 81,43

2. Эдуард Карартынян - 80,80

3. Глеб Ковтун – 78,35

4. Макар Солодников – 76,22

5. Иван Рамзенков – 71,47

6. Максим Бадави – 71,10

7. Роман Хамзин – 69,52

8. Илья Мальков – 67,19

9. Данил Колосков – 65,83

10. Тимофей Воробьев – 64,37

11. Кирилл Арбузов – 63,36

12. Алексей Заводских – 63,13

13. Владислав Скворцов – 60,72

14. Алексей Ефременко – 58,98

15. Алдар Самбуев – 58,41

16. Кирилл Визер – 57,75

17. Дмитрий Железняк – 50,64

18. Станислав Гунтасов – 49,10

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Кирилл Визер
Алдар Самбуев
Дмитрий Железняк
Максим Бадави
Никита Сарновский
Тимофей Воробьев
Алексей Ефременко
logoСерия Гран-при России
Илья Мальков
logoсборная России
Глеб Ковтун
Эдуард Карартынян
Алексей Заводских
Данил Колосков
результаты
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Невский лед
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Кирилл Арбузов
Станислав Гунтасов
Иван Рамзенков
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