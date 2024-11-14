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Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов, Сарновский, Тихонов, Маринин, Пустовалов выступят с произвольными программами

15 ноября фигуристы разыграют награды на Гран-при среди юниоров в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров

5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)

Москва

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка 

1. Василий Пономарев

2. Кирилл Визер

3. Роман Попов 

4. Егор Рассказов

5. Макар Николаев

Вторая разминка

6. Илья Неретин

7. Наиль Сагадулин

8. Иван Макиев

9. Тимофей Воробьев

10. Илья Молянов

11. Роман Хамзин

Третья разминка

12. Федор Барченко-Емельянов

13. Дмитрий Пустовалов

14. Артемий Маринин 

15. Михаил Тихонов

16. Никита Сарновский

17. Арсений Федотов

После короткой программы

1. Арсений Федотов – 87,55

2. Никита Сарновский – 84,33

3. Михаил Тихонов – 70,98

4. Артемий Маринин – 69,22

5. Дмитрий Пустовалов – 67,75

6. Федор Барченко-Емельянов – 66,72

7. Роман Хамзин – 66,10

8. Илья Молянов – 64,69

9. Тимофей Воробьев – 64,04

10. Иван Макиев – 62,71

11. Наиль Сагадулин – 61,06

12. Илья Неретин – 60,94

13. Макар Николаев – 56,95

14. Егор Рассказов – 55,53

15. Роман Попов – 54,39

16. Кирилл Визер – 50,23

17. Василий Пономарев – 41,61

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
Арсений Федотов
Никита Сарновский
logoСерия Гран-при России
Михаил Тихонов
Илья Молянов
Илья Неретин
Роман Хамзин
Егор Рассказов
Роман Попов
Артемий Маринин
Федор Барченко-Емельянов
Иван Макиев
Наиль Сагадулин
Мемориал Горшкова
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