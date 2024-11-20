Гран-при России. «Невский лед». КМС. Сарновский, Карартынян, Хамзин, Рамзенков, Ковтун выйдут на лед с короткими программами
21 ноября юниоры покажут короткие программы на Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Гран-при России среди юниоров
6-й этап, Санкт-Петербург
«Невский лед»
Юноши, КМС
Короткая программа
Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Алдар Самбуев
2. Глеб Ковтун
3. Алексей Заводских
4. Владислав Скворцов
5. Тимофей Воробьев
6. Илья Мальков
Вторая разминка
7. Кирилл Визер
8. Максим Бадави
9. Макар Солодников
10. Алексей Ефременко
11. Данил Колосков
12. Кирилл Арбузов
Третья разминка
13. Дмитрий Железняк
14. Станислав Гунтасов
15. Роман Хамзин
16. Иван Рамзенков
17. Никита Сарновский
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости