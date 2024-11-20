Гран-при России. «Невский лед». КМС. Сарновский, Карартынян, Хамзин, Рамзенков, Ковтун выйдут на лед с короткими программами

21 ноября юниоры покажут короткие программы на Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Гран-при России среди юниоров

6-й этап, Санкт-Петербург

«Невский лед»

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Алдар Самбуев

2. Глеб Ковтун

3. Алексей Заводских

4. Владислав Скворцов

5. Тимофей Воробьев

6. Илья Мальков

Вторая разминка

7. Кирилл Визер

8. Максим Бадави

9. Макар Солодников

10. Алексей Ефременко

11. Данил Колосков

12. Кирилл Арбузов

Третья разминка

13. Дмитрий Железняк

14. Станислав Гунтасов

15. Роман Хамзин

16. Иван Рамзенков

17. Никита Сарновский

18. Эдуард Карартынян

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский