Базылюк, Рубцова, Ципухина, Сарновский и Карартынян выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге
Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября.
Девушки: Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Софья Глаголевская, София Дзепка, Диана Евлахина, Анна Замятина, Айсель Зацарная, Дарья Зернова, Мария Лабутина, Диана Мильто, Кира Моногарова, Алена Принева, Любовь Рубцова, Азалия Салихова, Екатерина Ципухина, Дарья Шаронова, Анастасия Шигина, Алиса Юрова.
Юноши: Кирилл Арбузов, Максим Бадави, Кирилл Визер, Тимофей Воробьев, Станислав Гунтасов, Алексей Ефременко, Дмитрий Железняк, Алексей Заводских, Эдуард Карартынян, Глеб Ковтун, Данил Колосков, Илья Мальков, Иван Рамзенков, Алдар Самбуев, Никита Сарновский, Владислав Скворцов, Макар Солодников, Роман Хамзин.
Пары: Кира Доможирова – Илья Вегера, Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов, Варвара Илюшко – Роман Орлов, Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов, София Диана Касинс – Александр Брегей, Мария Липнягова – Егор Дмитриев, Евгения Лоскутова – Валерий Назаров, Ольга Сабада – Павел Астахов, Дарья Самохвалова – Роман Романычев.
Танцы на льду: Диана Арнет – Ярослав Черняев, Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов, Анна Елисеева – Михаил Числов, Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин, Лилия Литенко – Игнат Пахомов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Ева Плесовских – Марк Желтышев, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Анна Соболева – Матвей Чураков, Алина Федоровых – Никита Никитчин, Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян, Ульяна Черных – Роман Федотов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.
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