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Базылюк, Рубцова, Ципухина, Сарновский и Карартынян выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге

Назван состав участников этапа Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге.

Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября.

Девушки: Яна Анашкина, Маргарита Базылюк, Софья Глаголевская, София Дзепка, Диана Евлахина, Анна Замятина, Айсель Зацарная, Дарья Зернова, Мария Лабутина, Диана Мильто, Кира Моногарова, Алена Принева, Любовь Рубцова, Азалия Салихова, Екатерина Ципухина, Дарья Шаронова, Анастасия Шигина, Алиса Юрова.

Юноши: Кирилл Арбузов, Максим Бадави, Кирилл Визер, Тимофей Воробьев, Станислав Гунтасов, Алексей Ефременко, Дмитрий Железняк, Алексей Заводских, Эдуард Карартынян, Глеб Ковтун, Данил Колосков, Илья Мальков, Иван Рамзенков, Алдар Самбуев, Никита Сарновский, Владислав Скворцов, Макар Солодников, Роман Хамзин.

Пары: Кира Доможирова – Илья Вегера, Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов, Варвара Илюшко – Роман Орлов, Альбина Камалдинова – Дмитрий Родионов, София Диана Касинс – Александр Брегей, Мария Липнягова – Егор Дмитриев, Евгения Лоскутова – Валерий Назаров, Ольга Сабада – Павел Астахов, Дарья Самохвалова – Роман Романычев.

Танцы на льду: Диана Арнет – Ярослав Черняев, Анна Билибина – Дмитрий Кашаев, Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов, Анна Елисеева – Михаил Числов, Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин, Лилия Литенко – Игнат Пахомов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Ева Плесовских – Марк Желтышев, Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров, Анна Соболева – Матвей Чураков, Алина Федоровых – Никита Никитчин, Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян, Ульяна Черных – Роман Федотов, Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФФККР
logoсборная России
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
Любовь Рубцова
Глеб Гончаров
Софья Глаголевская
Матвей Самохин
Павел Астахов
Алена Принева
Эдуард Карартынян
Дмитрий Родионов
Владислав Михайлов
Елизавета Малеина
logoСерия Гран-при России
Анастасия Егорова
Валерий Назаров
Иван Рамзенков
Полина Пилипенко
София Дзепка
Алиса Юрова
Кирилл Арбузов
Евгения Лоскутова
Анастасия Шигина
Маргарита Базылюк
Глеб Ковтун
Макар Солодников
Роман Хамзин
Дарья Самохвалова
Алексей Заводских
Варвара Слуцкая
София Диана Касинс
Кира Доможирова
Илья Вегера
Полина Жарова
Ранэль Ибатуллин
Кира Моногарова
Диана Мильто
Ева Плесовских
Марк Желтышев
Анна Соболева
Матвей Чураков
Анна Елисеева
Михаил Числов
Елизавета Хорт
Гордей Читипаховян
Екатерина Ципухина
Максим Бадави
Роман Федотов
Владислав Скворцов
Айсель Зацарная
Камилла Шарафутдинова
Родион Мурасалимов
Александр Брегей
Игнат Пахомов
Дмитрий Железняк
Илья Мальков
Альбина Камалдинова
Яна Анашкина
Лилия Литенко
Екатерина Богданова
Эмиль Хисамов
Анна Билибина
Дмитрий Кашаев
Дмитрий Сухов
Невский лед
Ульяна Черных
Диана Арнет
Ярослав Черняев
Мария Липнягова
Егор Дмитриев
Алексей Ефременко
Данил Колосков
Ольга Сабада
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