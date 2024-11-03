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Гран-при Франции. Сяо Хим Фа, Губанова, Гленн, Хигучи, Хазе и Володин, Лопарева и Бриссо выступят с показательными номерами

3 ноября фигуристы представят показательные номера на Гран-при во Франции.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Показательные выступления

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первое отделение

1. Франсуа Пито (Франция)

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

3. Цзинь Боян (Китай)

4. Лорин Шильд (Франция)

5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

6. Казуки Томоно (Япония)

7. Анастасия Губанова (Грузия)

8. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

9. Коширо Шимада (Япония)

10. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

11. Нина Пинзарроне (Бельгия)

12. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

13. Team Jeanne D’Arc

Второе отделение

14. Рион Сумийоши (Япония)

15. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

16. Лукас Бричги (Швейцария)

17. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

18. Вакаба Хигучи (Япония)

19. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

20. Эндрю Торгашев (США)

21. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

22. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

23. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

24. Михаил Шайдоров (Казахстан)

25. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

26. Эмбер Гленн (США)

27. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

28. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Иэн Сомервилль
Миша Митрофанов
Эллисон Рид
Саулюс Амбрулевичюс
Минерва Фабьен Хазе
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Адам Сяо Хим Фа
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Лукас Бричги
Франсуа Пито
Ким Чхэ Ен
Камилла Ковалев
Сара Конти
Лиа Перейра
Нина Пинзарроне
Михаил Шайдоров
Эмили Братти
Лорин Шильд
Мари Дюпайяж
Тома Набе
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