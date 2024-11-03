Гран-при Франции. Сяо Хим Фа, Губанова, Гленн, Хигучи, Хазе и Володин, Лопарева и Бриссо выступят с показательными номерами
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Показательные выступления
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первое отделение
1. Франсуа Пито (Франция)
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
3. Цзинь Боян (Китай)
4. Лорин Шильд (Франция)
5. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
6. Казуки Томоно (Япония)
7. Анастасия Губанова (Грузия)
8. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
9. Коширо Шимада (Япония)
10. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
11. Нина Пинзарроне (Бельгия)
12. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
13. Team Jeanne D’Arc
Второе отделение
14. Рион Сумийоши (Япония)
15. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
16. Лукас Бричги (Швейцария)
17. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
18. Вакаба Хигучи (Япония)
19. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
20. Эндрю Торгашев (США)
21. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
22. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
23. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
24. Михаил Шайдоров (Казахстан)
25. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
26. Эмбер Гленн (США)
27. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
28. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
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