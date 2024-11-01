Гран-при Франции. Хазе и Володин, Гейниш и Чигирев, Конти и Мачии, Ефимова и Митрофанов выйдут на лед с произвольными программами
2 ноября на этапе определится победитель в парном катании.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Пары
Произвольная программа
Начало – 21:40 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Орели Фаула – Тео Белль (Франция)
2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан)
Вторая разминка
5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
8. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
После короткой программы
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 73,72
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,79
3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 64,38
4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 64,08
5. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 61,38
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 60,74
7. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,81
8. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 41,50
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
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