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Гран-при Франции. Хазе и Володин, Гейниш и Чигирев, Конти и Мачии, Ефимова и Митрофанов выйдут на лед с произвольными программами

Хазе и Володин, Гейниш и Чигирев выступят с произвольными на Гран-при Франции.

2 ноября на этапе определится победитель в парном катании.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Grand Prix de France

Анже, Франция

Пары

Произвольная программа

Начало – 21:40 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первая разминка

1. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) 

2. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

4. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан)

Вторая разминка

5. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) 

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) 

8. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

После короткой программы

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 73,72

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 70,79

3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 64,38

4. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 64,08

5. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 61,38

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 60,74

7. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,81

8. Орели Фаула – Тео Белль (Франция) – 41,50

Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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