Малинин выступит в США и Канаде, Кагияма – в Японии и Финляндии, Сяо Хим Фа – во Франции и Китае. Распределение фигуристов по этапам Гран-при

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ISU опубликовал распределение фигуристов по этапам Гран-при.

Гран-при США (18-20 октября, Аллен): Уэсли Чу (Канада), Кевин Аймо, Франсуа Пито (оба – Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Као Миура, Коширо Шимада, Нозому Йошиока (все – Япония), Денис Васильев (Латвия), Донован Каррильо (Мексика), Илья Малинин, Максим Наумов, TBD (все – США).

Гран-при Канады (25-27 октября, Галифакс): Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стивен Гоголев, Алекса Ракич, Роман Садовский (все – Канада), Люк Экономидес (Франция), Марк Городницкий (Израиль), Габриэле Франджипани (Италия), Шун Сато, Сота Ямамото (оба – Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Джейсон Браун, Илья Малинин (оба – США).

Гран-при Франции (1-3 ноября, Анже): Цзинь Боян (Китай), Александр Селевко (Эстония), Люк Экономидес, Франсуа Пито, Адам Сяо Хим Фа (все – Франция), Николай Мемола (Италия), Коширо Шимада, Казуки Томоно (оба – Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен, Эндрю Торгашев (оба – США).

Гран-при Японии (8-10 ноября, Токио): Владимир Литвинцев (Азербайджан), Стивен Гоголев (Канада), Марк Городницкий (Израиль), Габриэле Франджипани, Маттео Риццо (оба – Италия), Юма Кагияма, Као Миура, TBD (все – Япония), Чжу Хон Лим (Южная Корея), Адам Хагара (Словакия), Джейсон Браун, Томоки Хиваташи (оба – США).

Гран-при Финляндии (15-17 ноября, Хельсинки): Александр Селевко (Эстония), Макар Сунцев, Вальтер Виртанен (оба – Финляндия), Кевин Аймо (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма, Казуки Томоно, Сота Ямамото (все – Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Владимир Самойлов (Польша), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен (США).

Гран-при Китая (22-24 ноября, Чунцин): Уэсли Чу (Канада), Чэнь Юйдун, Цзинь Боян, TBD (все – Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Николай Мемола, Маттео Риццо (оба – Италия), Шун Сато (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ким Хен Гем (Южная Корея), Денис Васильев (Латвия).

ПРИМЕЧАНИЕ: TBD – имя участника станет известно позднее.

2 комментария
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Грассль появился. Что ж у него было в прошлом сезоне? Дисквалификация годовая по-тихому?
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Бояша продолжает соревноваться.
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