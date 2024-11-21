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Кубок Варшавы. Метелкина и Берулава, Данилова и Циба, Вайпан-Ло и Дигби покажут короткие программы

21 ноября Метелкина и Берулава покажут короткую программу на Кубке Варшавы.

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Пары

Короткая программа

Начало – 17:30 по московскому времени. 

Первая разминка

3. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

Вторая разминка

6. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия)

7. Брук Макинтош – Марко Цандрон (Испания)

Третья разминка 

8. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

11. Габриэлла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия) 

Четвертая разминка

13. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

15. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) 

Расписание Кубка Варшавы-2024: там выступят Куракова, Шильд, Франджипани, Самойлов, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Люк Дигби
Габриэлла Иццо
сборная Грузии
logoISU Challenger
Дарья Данилова
Барбора Кучанова
Брук Макинтош
Анастасия Метелкина
Мартин Бидар
результаты
logoсборная Чехии
Мишель Циба
сборная Нидерландов
сборная Австрии
Анастасия Вайпан-Ло
logoсборная Великобритании
Марко Цандрон
Кубок Варшавы
Люк Майерхофер
logoАртем Даренский
пары
logoСофия Голиченко
Лука Берулава
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