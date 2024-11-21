Кубок Варшавы. Метелкина и Берулава, Данилова и Циба, Вайпан-Ло и Дигби покажут короткие программы
21 ноября Метелкина и Берулава покажут короткую программу на Кубке Варшавы.
Кубок Варшавы
Варшава, Польша
Пары
Короткая программа
Начало – 17:30 по московскому времени.
Первая разминка
3. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
Вторая разминка
6. Барбора Кучанова – Мартин Бидар (Чехия)
7. Брук Макинтош – Марко Цандрон (Испания)
Третья разминка
8. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
11. Габриэлла Иццо – Люк Майерхофер (Австрия)
Четвертая разминка
13. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
15. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
Расписание Кубка Варшавы-2024: там выступят Куракова, Шильд, Франджипани, Самойлов, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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