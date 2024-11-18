Расписание Кубка Варшавы-2024: там выступят Куракова, Шильд, Франджипани, Самойлов, Метелкина и Берулава, Лопарева и Бриссо
20-24 ноября пройдет Кубок Варшавы по фигурному катанию.
ISU Challenger
Варшава, Польша
Расписание соревнований
20 ноября, среда
Танцы на льду, ритм-танец
21:00
21 ноября, четверг
Пары, короткая программа
17:00
Танцы на льду, произвольный танец
20:00
22 ноября, пятница
Женщины, короткая программа
16:30
Пары, произвольная программа
21:30
23 ноября, суббота
Мужчины, короткая программа
15:00
Женщины, произвольная программа
19:00
24 ноября, воскресенье
Мужчины, произвольная программа
13:00
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время. Полный список участников – здесь.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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