Гран-при Японии. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Кам и О’Ши, Хокке и Кункель выступят с произвольными программами
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Токио, Япония
Пары
Произвольная программа
Начало – 08:35 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)
2. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
3. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)
4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
Вторая разминка
5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
7. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
8. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
После короткой программы
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 71,90
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 70,28
3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 69,15
4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,37
5. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 60,32
6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 58,90
7. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 58,17
8. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 48,95
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава
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