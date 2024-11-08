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Гран-при Японии. Миура и Кихара, Метелкина и Берулава, Кам и О’Ши, Хокке и Кункель выступят с произвольными программами

9 ноября Миура и Кихара покажут произвольную программу на Гран-при Японии.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Токио, Япония

Пары

Произвольная программа

Начало – 08:35 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Первая разминка

1. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США)

2. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

3. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды)

4. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) 

Вторая разминка

5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 

6. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

7. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) 

8. Рику МиураРюичи Кихара (Япония) 

После короткой программы

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 71,90

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 70,28

3. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 69,15

4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,37

5. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 60,32

6. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 58,90

7. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 58,17

8. Изабелль Мартинс – Райан Бидард (США) – 48,95

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
результаты
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logoсборная Германии
logoсборная Великобритании
пары
Рюичи Кихара
сборная Грузии
Дэнни О’Ши
Мартин Бидар
Анника Хокке
Роберт Кункель
Рику Миура
Юма Кагияма
Изабелль Мартинс
Лука Берулава
Анастасия Метелкина
сборная Нидерландов
Дарья Данилова
Мишель Циба
Анастасия Вайпан-Ло
Люк Дигби
Сумитада Моригути
Элли Кам
Юна Нагаока
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