Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Федотов, Хамзин, Сарновский, Маринин, Тихонов, Молянов выступят с короткими программами
Юниоры выступят с короткими программами на Гран-при России в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 среди юниоров
5-й этап (Мемориал А. Г. Горшкова)
Москва
Юноши, КМС
Короткая программа
Начало – 20:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Наиль Сагадулин
2. Артемий Маринин
3. Егор Рассказов
4. Иван Макиев
5. Роман Попов
Вторая разминка
6. Василий Пономарев
7. Тимофей Воробьев
8. Илья Неретин
9. Кирилл Визер
10. Макар Николаев
11. Илья Молянов
Третья разминка
12. Дмитрий Пустовалов
13. Федор Барченко-Емельянов
14. Михаил Тихонов
15. Арсений Федотов
16. Никита Сарновский
17. Роман Хамзин
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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