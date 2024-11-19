Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Экспертного заключения, которое бы говорило, что версия о попадании допинга через десерт – наиболее вероятный сценарий, не было»

Глава РУСАДА высказалась об исключении из дела аргументов в пользу версии Валиевой.

– Недавно в СМИ появилась информация, что было заключение швейцарского эксперта, в котором подтверждалась вероятность сценария, представленного стороной спортсменки. Но в итоге это заключение якобы по инициативе WADA не было включено в материалы дела, полученные судом. Вы в комментарии назвали это сообщение фейком. Могли бы объяснить – в чем этот фейк?

– Склоняюсь к тому, что переписка с участием руководителей WADA, которую опубликовали, была фейком. При всем нашем уважении к регулятору нас возмутил и разочаровал комментарий WADA для СМИ по поводу этого сообщения. Мы написали в WADA письмо с вопросом, почему оно так отреагировало на этот вброс, и сообщили, что в комментарии агентства содержатся неточности, но ответа не получили.

– А само исследование эксперта – оно все-таки было или нет? – Повторюсь, экспертного заключения, которое бы говорило о том, что версия о десерте – наиболее вероятный сценарий попадания в организм спортсменки запрещенного препарата, не было.

– Еще в первые дни развития всей этой истории появилась информация о том, что Валиева принимала разрешенные препараты гипоксен и L-карнитин. А недавно заговорили о якобы 60 лекарствах, которые были назначены фигуристке.

– Все спортсмены мира используют те или иные витамины, биологически активные добавки. Про 60 лекарств – это, конечно, неправда. Но я вам вряд ли назову спортсмена, который бы в протоколе сдачи пробы не указал бы ни одного разрешенного препарата, который он принимает. По крайней мере, я помню только несколько случаев, когда соответствующая графа оставалась пустой.

– Тем не менее циркулирует мнение, что CAS именно поэтому вынес такое строгое решение: мол, раз спортсменка принимала несколько препаратов, значит, среди них мог быть и запрещенный. Вы считаете, это не так? – Нет. Это мое мнение, – сказала Логинова.