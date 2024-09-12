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WADA убрало из дела Валиевой заключение эксперта, подтвердившего версию фигуристки о попадании допинга через десерт (AP)

Аргументы в пользу версии Валиевой о попадании допинга не включили в ее дело.

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по запросу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) наняло бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи с просьбой написать свое заключение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

По версии защиты Валиевой, триметазидин попал в ее организм через десерт, приготовленный дедушкой. Выводы Сожи могли подтвердить версию россиянки.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли обратился к главе департамента разведки и расследований агентства Гюнтеру Янгеру с просьбой прекратить расследование Сожи.

«Гюнтер, у нас большая проблема. Как получилось, что Сожи составил мнение по Валиевой, крайне благоприятное для нее... Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными к этому... Это большая проблема для нас – участвовать в таком заключении, которое будет использоваться в суде. Мы должны немедленно прекратить это», – писал Ниггли.

В результате WADA не дало ход результатам эксперимента Сожи, и дело Валиевой рассматривалось в Спортивном арбитражном суде (CAS) без него.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: AP
logoсборная России
logoдопинг
logoWADA
logoРУСАДА
logoCAS
женское катание
Марcьяль Сожи
Оливье Ниггли
Гюнтер Янгер
logoКамила Валиева
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