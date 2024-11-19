Глава РУСАДА: «Ни на заседании дисциплинарного комитета, ни в CAS не говорили, что мы не верим в версию Валиевой. Мы просили показать, как это было»

В РУСАДА отметили, что не говорили о неверии в версию защиты Камилы Валиевой.

Об этом заявила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

В декабре 2021 года в допинг-пробе 15-летней фигуристки Валиевой был обнаружен триметазидин. О положительном результате допинг-теста стало известно уже после окончания командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, где Россия с Валиевой в составе заняла первое место.

В итоге результат Валиевой на Играх был аннулирован, российская команда опустилась с первого места на третье.

– Есть понятие защищенного лица, в кодексе прописано, что такой спортсмен не обязан демонстрировать источник попадания препарата в организм. Спортсменка заявила о том, что ничего запрещенного специально не употребляла, и ее сторона пошла по пути определенной версии, которая, по ее мнению, была наиболее вероятной.

Подчеркну, что мы ни на заседании дисциплинарного комитета, ни в CAS не говорили о том, что мы не верим в версию спортсменки. Мы просили показать, как это было, если вы эту версию представляете.

CAS вынес решение о четырехлетней дисквалификации – на наш взгляд, очень суровой санкции. В своем вердикте суд объяснил, что он не увидел достаточного количества доказательств того, что такой сценарий, который представила защита, вероятен.

Что касается защищенного лица, скажу о том, что меня возмутило в этом отношении. Первое – что произошла утечка информации с фамилией спортсменки. Второе – огромное количество спекуляций в СМИ. Ведь обвиняли даже других спортсменов, назывались другие запрещенные вещества. Третье – начали обвинять саму спортсменку в том, что она принимала другие вещества, хотя факт заключается в том, что в пробе был обнаружен один запрещенный препарат. Подчеркну, что мы до окончания процесса ее фамилию не называли из соображений соблюдения этических норм.

И сейчас одно из наших предложений, которые мы отправили в WADA, заключается в более четкой формулировке всех нюансов, касающихся процедуры в отношении защищенных лиц – в том числе и вопроса, должны ли они демонстрировать источник запрещенной субстанции в пробе.

– Правильно ли я понимаю, что сторона Валиевой могла не выдвигать никакой версии, а просто заявить: она маленькая девочка и просто не знает, как запрещенный препарат попал в ее организм? – ⁠Только ссылки на возраст недостаточно. Необходимо также исключить другие версии, в первую очередь умышленный прием. Понятно, что дети не всегда дают полный отчет всему, что происходит, но в случае, если их будут легко оправдывать, это привет к росту случаев обнаружения допинга среди детей и использования запрещенных субстанций их персоналом, – сказала Логинова.