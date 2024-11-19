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Глава РУСАДА о задержке анализа пробы Валиевой перед Олимпиадой: «Антидопинговая организация не будет говорить: ваша проба не проанализирована, давайте вы останетесь дома»

Глава РУСАДА высказалась о задержке анализа пробы Валиевой перед Олимпиадой-2022.

Камила Валиева сдала положительную-допинг пробу на триметазидин во время чемпионата России, который прошел в декабре 2021 года. О положительном результате анализа стало известно уже после окончания командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, где Россия заняла первое место. 

В итоге результат Валиевой на Играх был аннулирован, российская команда опустилась с первого места на третье. 

«РУСАДА всегда отслеживает публикацию результатов проб в системе ADAMS. В систему есть доступ у самого спортсмена, а также у официальных представителей, если они нам присылают соответствующие запросы, и мы их удовлетворяем.

Несмотря на заявление WADA о том, что мы не пометили эту пробу как срочную, хочу еще раз подчеркнуть: мы никоим образом не нарушили правил. Сейчас мы уже можем говорить о документе, изначально носившем статус конфиденциального, в котором говорилось о настоятельной рекомендации помечать взятую перед Олимпиадой в Пекине пробу как срочную, если она отобрана в январе.

Проба нашей спортсменки была отобрана в декабре. В январе мы получили информацию, что у нее стоит пометка для ускоренного анализа. А дальше, как известно, произошла задержка в лаборатории из-за ковида. Я думаю, что если бы была возможность смягчить санкцию из-за действий лаборатории, то это бы произошло. Но этого не случилось.

Естественно, мы отслеживаем все то, что происходит, но никогда антидопинговая организация не будет звонить спортсменке и говорить: вы знаете, ваша проба не проанализирована, давайте вы лучше останетесь дома. Это недопустимо, и информация о результате анализа конфиденциальна.

В моей 15-летней практике работы в антидопинговой сфере случай с Валиевой – наверное, самый громкий, и он выявил сразу несколько проблем и зон, требующих особого внимания. Первое: работа WADA и лабораторий – необходимо сделать так, чтобы такие пробы анализировались максимально быстро. Ведь был и другой случай: на Олимпиаде в Рио наш боксер завоевал серебряную медаль, а после того, как прошли все чествования, выяснилось, что у него была положительная допинг-проба. Поэтому данное направление требует совершенствования. Процедура подтверждения неблагоприятного результата требует проработки, недопустимо, чтобы происходили такие задержки.

Второе – моменты, касающиеся юных спортсменов и их окружения. Факт остается фактом: в пробе была найдена запрещенная субстанция. К сожалению, у нас довольно много случаев, в которых задействованы несовершеннолетние спортсмены. Я сторонник того, чтобы из каждой истории были извлечены уроки. Может быть, окружению юных спортсменов пора задуматься, что и как они делают? И больше внимания уделять безопасности того человека, за которого они отвечают и чью спортивную карьеру они хотят видеть на самом высоком уровне», – сказала Вероника Логинова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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женское катание
Вероника Логинова
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Р-Спорт
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