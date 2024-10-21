Глава РУСАДА о деле Валиевой: «Все должны извлечь из этого урок и обратить внимание на образовательную действительность в этом поле»

Глава РУСАДА призвала извлечь урок из допинг-дела Камилы Валиевой.

Российская фигуристка была дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты от 25 декабря 2021-го были аннулированы, в том числе победа на Олимпиаде-2022 в командном турнире.

«Думаю, безусловно, это сигнал для всех, кто работает с юными спортсменами, сигнал для их родителей и всего окружения: спортсменам надо помогать получать всю необходимую информацию, которая будет предостерегать их от нарушения антидопинговых правил. Необходимо с самого раннего возраста спортсмена объяснять тем, кто находится рядом с атлетами, важность соблюдения правил безопасности в части антидопинга.

Произошел шокирующий случай с юной, талантливой спортсменкой, но когда дело уже закрыто, все должны извлечь из этого урок и обратить внимание на образовательную действительность в этом поле», – сказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

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