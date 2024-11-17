Малинин, Сакамото, Стеллато-Дудек и Дешам, Фир и Гибсон досрочно вышли в финал Гран-при
На международной серии Гран-при завершились пять этапов из шести – некоторые фигуристы досрочно вышли в финал.
Мужчины: Илья Малинин (США), Юма Кагияма (Япония), Кевин Аймо (Франция).
Женщины: Каори Сакамото (Япония), Вакаба Хигучи (Япония), Хана Йошида (Япония).
Пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США).
Танцы на льду: Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция).
Последний этап (Гран-при Китая) пройдет с 22 по 24 ноября в Чунцине, финал серии – с 5 по 8 декабря во французском Гренобле.
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