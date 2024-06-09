Стеллато-Дудек и Дешам выступят в Канаде и Финляндии, Миура и Кихара – в США и Японии, Хазе и Володин – во Франции и Китае. Распределение пар по этапам Гран-при
ISU опубликовал распределение спортивных пар по этапам Гран-при.
Гран-при США (18-20 октября, Аллен): Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания), Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов, Элли Кам – Дэнни О’Ши, TBD (все – США).
Гран-при Канады (25-27 октября, Галифакс): Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам, TBD (все – Канада), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США).
Гран-при Франции (1-3 ноября, Анже): Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай), Камилла Ковалев – Павел Ковалев, Осеан Пьегад – Денис Стрекалин, TBD (все – Франция), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии, Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (обе – Италия).
Гран-при Японии (8-10 ноября, Токио): Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Рику Миура – Рюичи Кихара, Юна Нагаока – Сумитада Моригути, TBD (все – Япония), Элли Кам – Дэнни О’Ши, Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (обе – США).
Гран-при Финляндии (15-17 ноября, Хельсинки): Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (обе – Канада), Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (обе – США).
Гран-при Китая (22-24 ноября, Чунцин): Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Пэн Чэн – Ван Лэй, TBD, TBD (все – Китай), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: TBD – имя участника станет известно позднее.