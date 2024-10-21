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Гран-при США. Малинин, Аймо, Хигучи, Левито, Миура и Кихара, Чок и Бейтс, Фир и Гибсон выступили с показательными номерами

21 октября на этапе Гран-при в США фигуристы выступили с показательными номерами.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Показательные выступления

Участники

Элис Лин-Грейси (США)

Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

Денис Васильев (Латвия)

Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США)

Ким Мин Чхэ (Южная Корея)

Лукас Бруссард (США)

Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)

Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

Нина Пинзарроне (Бельгия)

Ника Эгадзе (Грузия)

Илья Малинин (США)

Кевин Аймо (Франция)

Као Миура (Япония)

Вакаба Хигучи (Япония)

Ринка Ватанабе (Япония)

Изабо Левито (США)

Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США)

Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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