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Гран-при Японии. Сакамото, Мияхара, Чок и Бейтс, Кагияма, Браун, Метелкина и Берулава выступят с показательными номерами

10 ноября фигуристы выступят на Гран-при Японии с показательными номерами.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Токио, Япония

Показательные выступления

Начало – 7:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.

Первое отделение

1. Юна Аоки (Япония) 

2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

3. Даниэль Грассль (Италия)

4. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

5. Алиса Лью (США)

6. Као Миура (Япония)

7. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)

8. Ви Со Ен (Южная Корея)

9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

10. Кейдзи Танака (Япония)

Второе отделение

11. Тацуя Цубои (Япония)

12. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

13. Моне Чиба (Япония)

14. Джейсон Браун (США)

15. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

16. Сатоко Мияхара (Япония)

17. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

18. Юма Кагияма (Япония)

19. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

20. Каори Сакамото (Япония)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Тацуя Цубои
Эллисон Рид
Саулюс Амбрулевичюс
logoАлиса Лью
Даниэль Грассль
Рику Миура
Юма Кагияма
Ви Со Ен
Утана Йошида
Лука Берулава
Као Миура
Анастасия Метелкина
Сумитада Моригути
Масая Морита
Моне Чиба
Элли Кам
Юна Нагаока
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