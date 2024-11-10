Гран-при Японии. Сакамото, Мияхара, Чок и Бейтс, Кагияма, Браун, Метелкина и Берулава выступят с показательными номерами
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Токио, Япония
Показательные выступления
Начало – 7:00 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первое отделение
1. Юна Аоки (Япония)
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
3. Даниэль Грассль (Италия)
4. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
5. Алиса Лью (США)
6. Као Миура (Япония)
7. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония)
8. Ви Со Ен (Южная Корея)
9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
10. Кейдзи Танака (Япония)
Второе отделение
11. Тацуя Цубои (Япония)
12. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
13. Моне Чиба (Япония)
14. Джейсон Браун (США)
15. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
16. Сатоко Мияхара (Япония)
17. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
18. Юма Кагияма (Япония)
19. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
20. Каори Сакамото (Япония)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий