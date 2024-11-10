Кондратюк, Семененко, Петросян, Синицына, Садкова, Степанова и Букин выступят на четвертом этапе Гран-при России в Москве
Соревнования «Золотой конек Москвы» пройдут 16-17 ноября.
Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Григорий Федоров.
Женщины: Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова.
Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Ольга Федорова – Павел Драко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Александра Шинкаренко – Михаил Антонов, Вероника Шульпина – Глеб Солович.
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