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Кондратюк, Семененко, Петросян, Синицына, Садкова, Степанова и Букин выступят на четвертом этапе Гран-при России в Москве

Названы участники четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования «Золотой конек Москвы» пройдут 16-17 ноября.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Григорий Федоров.

Женщины: Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Ольга Федорова – Павел Драко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Александра Шинкаренко – Михаил Антонов, Вероника Шульпина – Глеб Солович.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФФККР
logoсборная России
танцы на льду
мужское катание
женское катание
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
Александр Вахнов
Роман Савосин
logoЕвгений Семененко
Егор Рухин
logoАртур Даниелян
logoДевид Нарижный
logoКсения Синицына
logoМатвей Ветлугин
logoСофья Тютюнина
logoДаниил Самсонов
Александр Васькович
logoИрина Хавронина
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
Семен Соловьев
logoАделия Петросян
Дмитрий Студеникин
logoМарк Кондратюк
Дарья Садкова
logoЕлизавета Куликова
Мария Пулина
Тимур Бабаев-Смирнов
Федор Зонов
Григорий Федоров
Даниил Постарнаков
Михаил Терновский
Александра Шинкаренко
Дарья Третьякова
Ксения Гущина
Матвей Грачев
Камилла Нелюбова
logoСерия Гран-при России
Милана Кузьмина
Павел Драко
Золотой конек Москвы
Александра Прокопец
Маргарита Ковалева
Юлия Чуркина
Борис Фролов
Виктория Дорошевская
Варвара Жданова
Михаил Антонов
Вероника Шульпина
Глеб Солович
Дарья Савкина
Ольга Федорова
Яна Битюшкова
Мария Механич
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