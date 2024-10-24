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Распавшийся танцевальный дуэт Усова – Антонов включили в список участников турнира «Лига чемпионов»

Опубликован список участников виртуальной «Лиги чемпионов» по фигурному катанию.

Федерация фигурного катания России и Первый канала объявили о запуске турнира сегодня. В состав участников вошли:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Федор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Женщины: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова, Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Ксения Гущина, Дарья Садкова, Людмила Фурсова.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.

Танцы на льду: Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Полина Усова – Михаил Антонов (дуэт распался – Спортс), Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

В фигурном катании проведут «Лигу чемпионов». Спортсменов поделят на команды, призовой фонд составит 20 млн рублей

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Лига чемпионов. Фигурное катание»
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Артем Фролов
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logoЕлизавета Худайбердиева
Егор Рухин
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logoКсения Синицына
logoМатвей Ветлугин
logoСофья Тютюнина
logoАндрей Мозалев
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
logoДаниил Самсонов
logoСофья Акатьева
Илья Миронов
Александр Васькович
logoЯсмина Кадырова
logoГлеб Лутфуллин
Анна Фролова
logoИрина Хавронина
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
logoВладислав Дикиджи
Семен Соловьев
Алина Горбачева
logoСофья Муравьева
Елизавета Осокина
logoАделия Петросян
Елизавета Шичина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Софья Важнова
Софья Леонтьева
Даниил Горелкин
Дмитрий Студеникин
logoМарк Кондратюк
logoВасилиса Кагановская
logoНаталья Хабибуллина
Дарья Садкова
Артем Грицаенко
Николай Угожаев
Иван Попов
Тимур Бабаев-Смирнов
Екатерина Рыбакова
Иван Махноносов
Федор Зонов
Григорий Федоров
Вероника Яметова
Даниил Постарнаков
Ксения Гущина
Анна Щербакова (танцы)
Егор Гончаров
Мария Агаева
Анна Коломенская
Матвей Грачев
Милана Кузьмина
Людмила Фурсова
Александра Прокопец
Варвара Жданова
Полина Усова
Михаил Антонов
Андрей Ежлов
Дарья Савкина
Лига чемпионов (фигурное катание)
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