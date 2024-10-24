Распавшийся танцевальный дуэт Усова – Антонов включили в список участников турнира «Лига чемпионов»

Опубликован список участников виртуальной «Лиги чемпионов» по фигурному катанию.

Федерация фигурного катания России и Первый канала объявили о запуске турнира сегодня. В состав участников вошли:

Мужчины : Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Матвей Ветлугин, Федор Зонов, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Женщины : Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова, Мария Агаева, Софья Акатьева, Софья Важнова, Ксения Гущина, Дарья Садкова, Людмила Фурсова.

Пары : Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко.

Танцы на льду : Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Полина Усова – Михаил Антонов (дуэт распался – Спортс), Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

В фигурном катании проведут «Лигу чемпионов». Спортсменов поделят на команды, призовой фонд составит 20 млн рублей