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Гран-при России. Общий зачет (муж). Угожаев лидирует, Кондратюк – 2-й, Дикиджи – 3-й

Николай Угожаев лидирует в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

Общий зачет

Мужчины

После 3 этапов из 5

1. Николай Угожаев – 28 очков (546,08 в сумме программ) – 2 этапа

2. Марк Кондратюк – 18 (289,74)

3. Владислав Дикиджи – 18 (288,32)

4. Глеб Лутфуллин – 16 (284,85)

5. Петр Гуменник – 16 (282,88)

6. Роман Савосин – 16 (275,55)

7. Даниил Самсонов – 14 (275,94)

8. Евгений Семененко – 14 (274,97)

9. Матвей Ветлугин – 14 (255,18)

10. Иван Попов – 12 (472,44) – 2 этапа

11. Андрей Мозалев – 12 (272,11)

12. Егор Рухин – 12 (259,13)

13. Артур Даниелян – 12 (247,80)

14. Дмитрий Алиев – 10 (263,78)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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мужское катание
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Роман Савосин
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