Гран-при России. Общий зачет (муж). Угожаев лидирует, Кондратюк – 2-й, Дикиджи – 3-й
Николай Угожаев лидирует в общем зачете Гран-при России по фигурному катанию.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
Общий зачет
Мужчины
После 3 этапов из 5
1. Николай Угожаев – 28 очков (546,08 в сумме программ) – 2 этапа
2. Марк Кондратюк – 18 (289,74)
3. Владислав Дикиджи – 18 (288,32)
4. Глеб Лутфуллин – 16 (284,85)
5. Петр Гуменник – 16 (282,88)
6. Роман Савосин – 16 (275,55)
7. Даниил Самсонов – 14 (275,94)
8. Евгений Семененко – 14 (274,97)
9. Матвей Ветлугин – 14 (255,18)
10. Иван Попов – 12 (472,44) – 2 этапа
11. Андрей Мозалев – 12 (272,11)
12. Егор Рухин – 12 (259,13)
13. Артур Даниелян – 12 (247,80)
14. Дмитрий Алиев – 10 (263,78)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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