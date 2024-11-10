Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
4-й этап (КМС – 5-й этап)
Москва
13 ноября, среда
Танцы на льду, КМС, ритм-танец
17:30
Пары, КМС, короткая программа
19:45
14 ноября, четверг
Танцы на льду, КМС, произвольный танец
13:00
Пары, КМС, произвольная программа
15:40
Девушки, КМС, короткая программа
17:50
Юноши, КМС, короткая программа
20:25
15 ноября, пятница
Девушки, КМС, произвольная программа
12:45
Юноши, КМС, произвольная программа
15:45
16 ноября, суббота
Женщины, короткая программа
13:30
Мужчины, короткая программа
15:15
Танцы на льду, ритм-танец
17:00
17 ноября, воскресенье
Женщины, произвольная программа
13:00
Мужчины, произвольная программа
15:00
Танцы на льду, произвольный танец
17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Состав участников
Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Григорий Федоров.
Женщины: Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова.
Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Ольга Федорова – Павел Драко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Александра Шинкаренко – Михаил Антонов, Вероника Шульпина – Глеб Солович.
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