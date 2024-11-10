Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин

С 13 по 17 ноября пройдет этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 4-й этап (КМС – 5-й этап) Москва «Мемориал А. Г. Горшкова» 13 ноября, среда Танцы на льду, КМС, ритм-танец 17:30 Пары, КМС, короткая программа 19:45 14 ноября, четверг Танцы на льду, КМС, произвольный танец 13:00 Пары, КМС, произвольная программа 15:40 Девушки, КМС, короткая программа 17:50 Юноши, КМС, короткая программа 20:25 15 ноября, пятница Девушки, КМС, произвольная программа 12:45 Юноши, КМС, произвольная программа 15:45 «Золотой конек Москвы» 16 ноября, суббота Женщины, короткая программа 13:30 Мужчины, короткая программа 15:15 Танцы на льду, ритм-танец 17:00 17 ноября, воскресенье Женщины, произвольная программа 13:00 Мужчины, произвольная программа 15:00 Танцы на льду, произвольный танец 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала. Состав участников Мужчины : Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Григорий Федоров. Женщины : Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова. Танцы на льду : Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Ольга Федорова – Павел Драко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Александра Шинкаренко – Михаил Антонов, Вероника Шульпина – Глеб Солович.