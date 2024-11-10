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Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин

С 13 по 17 ноября пройдет этап Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

4-й этап (КМС – 5-й этап)

Москва

«Мемориал А. Г. Горшкова»

13 ноября, среда

Танцы на льду, КМС, ритм-танец

17:30

Пары, КМС, короткая программа

19:45

14 ноября, четверг

Танцы на льду, КМС, произвольный танец

13:00

Пары, КМС, произвольная программа

15:40

Девушки, КМС, короткая программа

17:50

Юноши, КМС, короткая программа

20:25

15 ноября, пятница

Девушки, КМС, произвольная программа

12:45

Юноши, КМС, произвольная программа

15:45

«Золотой конек Москвы»

16 ноября, суббота

Женщины, короткая программа

13:30

Мужчины, короткая программа

15:15

Танцы на льду, ритм-танец

17:00

17 ноября, воскресенье

Женщины, произвольная программа

13:00

Мужчины, произвольная программа

15:00

Танцы на льду, произвольный танец

17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Состав участников

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Федор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Михаил Терновский, Григорий Федоров.

Женщины: Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалева, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова.

Танцы на льду: Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Александра Прокопец – Александр Васькович, Дарья Савкина – Александр Вахнов, Александра Степанова – Иван Букин, Софья Тютюнина – Матвей Грачев, Ольга Федорова – Павел Драко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Юлия Чуркина – Борис Фролов, Александра Шинкаренко – Михаил Антонов, Вероника Шульпина – Глеб Солович.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Мемориал Горшкова
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