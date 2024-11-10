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Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам

С 15 по 17 ноября пройдет Гран-при Финляндии по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию

5-й этап

Finlandia Trophy

Хельсинки, Финляндия

15 ноября, пятница

Мужчины, короткая программа

16:00

Женщины, короткая программа

18:30

Пары, короткая программа

20:20

16 ноября, суббота

Мужчины, произвольная программа

13:45

Женщины, произвольная программа

16:00

Танцы на льду, ритм-танец

18:35

17 ноября, воскресенье

Пары, произвольная программа

14:00

Танцы на льду, произвольный танец

15:40

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Состав участников

Мужчины: Александр Селевко (Эстония), Макар Сунцев, Вальтер Виртанен (оба – Финляндия), Кевин Аймо (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма, Казуки Томоно, Сота Ямамото (все – Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Владимир Самойлов (Польша), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен (США).

Женщины: Нина Петрыкина (Эстония), Янна Юркинен, Оливия Лиско, Нелла Пелконен (все – Финляндия), Лорин Шильд (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Рино Мацуике, Маи Михара, Хана Йошида (все – Япония), А Сон Ен (Южная Корея), Сара Эверхардт, Линдси Торнгрен (обе – США).

Пары: Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (обе – Канада),  Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (обе – США).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен, Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина), Уна Браун – Гэйдж Браун, Ева Пэйт – Логан Бай, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (все – США).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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