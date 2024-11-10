Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам
Гран-при по фигурному катанию
5-й этап
Finlandia Trophy
Хельсинки, Финляндия
15 ноября, пятница
Мужчины, короткая программа
16:00
Женщины, короткая программа
18:30
Пары, короткая программа
20:20
16 ноября, суббота
Мужчины, произвольная программа
13:45
Женщины, произвольная программа
16:00
Танцы на льду, ритм-танец
18:35
17 ноября, воскресенье
Пары, произвольная программа
14:00
Танцы на льду, произвольный танец
15:40
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Состав участников
Мужчины: Александр Селевко (Эстония), Макар Сунцев, Вальтер Виртанен (оба – Финляндия), Кевин Аймо (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма, Казуки Томоно, Сота Ямамото (все – Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Владимир Самойлов (Польша), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен (США).
Женщины: Нина Петрыкина (Эстония), Янна Юркинен, Оливия Лиско, Нелла Пелконен (все – Финляндия), Лорин Шильд (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Рино Мацуике, Маи Михара, Хана Йошида (все – Япония), А Сон Ен (Южная Корея), Сара Эверхардт, Линдси Торнгрен (обе – США).
Пары: Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (обе – Канада), Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (обе – США).
Танцы на льду: Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен, Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина), Уна Браун – Гэйдж Браун, Ева Пэйт – Логан Бай, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (все – США).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий