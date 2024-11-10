Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам

С 15 по 17 ноября пройдет Гран-при Финляндии по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию 5-й этап Finlandia Trophy Хельсинки, Финляндия 15 ноября, пятница Мужчины, короткая программа 16:00 Женщины, короткая программа 18:30 Пары, короткая программа 20:20 16 ноября, суббота Мужчины, произвольная программа 13:45 Женщины, произвольная программа 16:00 Танцы на льду, ритм-танец 18:35 17 ноября, воскресенье Пары, произвольная программа 14:00 Танцы на льду, произвольный танец 15:40 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko. Состав участников Мужчины : Александр Селевко (Эстония), Макар Сунцев, Вальтер Виртанен (оба – Финляндия), Кевин Аймо (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма, Казуки Томоно, Сота Ямамото (все – Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Владимир Самойлов (Польша), Лукас Бричги (Швейцария), Камден Пулкинен (США). Женщины : Нина Петрыкина (Эстония), Янна Юркинен, Оливия Лиско, Нелла Пелконен (все – Финляндия), Лорин Шильд (Франция), Лара Наки Гутманн (Италия), Рино Мацуике, Маи Михара, Хана Йошида (все – Япония), А Сон Ен (Южная Корея), Сара Эверхардт, Линдси Торнгрен (обе – США). Пары : Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер, Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (обе – Канада), Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (обе – США). Танцы на льду : Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен, Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея), Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина), Уна Браун – Гэйдж Браун, Ева Пэйт – Логан Бай, Эмилия Зингас – Вадим Колесник (все – США).