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Гран-при Японии. Сакамото, Чиба, Аоки, Лью, Теннелл, Гутманн представят произвольные программы

9 ноября Сакамото, Чиба, Аоки покажут произвольные программы на Гран-при Японии.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Токио, Япония

Женщины, произвольная программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Окко. 

Первая разминка

1. Ким Йе Лим (Южная Корея)

2. Нина Петрыкина (Эстония) 

3. Линдси Торнгрен (США)

4. Екатерина Куракова (Польша)

5. Ольга Микутина (Австрия) 

6. Ви Со Ен (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Лара Наки Гутманн (Италия)

8. Брэди Теннелл (США) 

9. Алиса Лью (США) 

10. Юна Аоки (Япония)

11. Моне Чиба (Япония) 

12. Каори Сакамото (Япония) 

После короткой программы

1. Каори Сакамото (Япония) – 78,93

2. Моне Чиба (Япония) – 71,69

3. Юна Аоки (Япония) – 69,78

4. Алиса Лью (США) – 65,03

5. Брэди Теннелл (США) – 62,05

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 61,51

7. Ви Со Ен (Южная Корея) – 61,43

8. Ольга Микутина (Австрия) – 60,94

9. Екатерина Куракова (Польша) – 56,46

10. Линдси Торнгрен (США) – 54,79

11. Нина Петрыкина (Эстония) – 52,98

12. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 51,32

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Лью, Браун, Грассль, Кагияма, Чок и Бейтс, Метелкина и Берулава

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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Ким Йе Лим
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Ви Со Ен
Лара Наки Гутманн
Линдси Торнгрен
Ольга Микутина
Нина Петрыкина
Моне Чиба
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