Гран-при Франции. Гленн, Ким Чхэ Ен, Хигучи, Губанова, Эверхардт и Михара выступят с произвольными программами
Фигуристки выйдут на лед 2 ноября.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Женщины
Произвольная программа
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Клеменс Майинду (Франция)
2. Леа Серна (Франция)
3. Лорин Шильд (Франция)
4. Анастасия Губанова (Грузия)
5. Ливия Кайзер (Швейцария)
6. Маи Михара (Япония)
Вторая разминка
7. Нина Пинзарроне (Бельгия)
8. Рион Сумийоши (Япония)
9. Сара Эверхардт (США)
10. Вакаба Хигучи (Япония)
11. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
12. Эмбер Гленн (США)
После короткой программы
1. Эмбер Гленн (США) – 78,14
2. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 70,90
3. Вакаба Хигучи (Япония) – 66,98
4. Сара Эверхардт (США) – 66,95
5. Рион Сумийоши (Япония) – 66,88
6. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 62,72
7. Маи Михара (Япония) – 61,12
8. Ливия Кайзер (Швейцария) – 58,35
9. Анастасия Губанова (Грузия) – 56,77
10. Лорин Шильд (Франция) – 56,51
11. Леа Серна (Франция) – 54,78
12. Клеменс Майинду (Франция) – 44,64
Расписание Гран-при Франции: там выступят Губанова, Хигучи, Гленн, Сяо Хим Фа, Гейниш и Чигирев, Хазе и Володин, Гиньяр и Фаббри
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