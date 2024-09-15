  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Сато, Эгадзе, Миура, Александр Селевко выступят с произвольными программами

15 сентября на турнире Lombardia Trophy мужчины покажут произвольные программы.

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 16.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Чу Хэй Ченг (Гонконг)

2. Филип Каймакчиев (Болгария)

3. Ро Ен Мен (КНДР)

4. Даниэль Кочкерс (Литва) 

5. Альп Эрен Озджан (Турция) 

Вторая разминка

6. Юнатан Египтсон (Швеция) 

7. Коннор Брей (Великобритания) 

8. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

9. Макар Сунцев (Финляндия) 

10. Франсуа Пито (Франция)

Третья разминка

11. Ри Чжу Вон (КНДР) 

12. Александр Селевко (Эстония)

13. Лим Чжу Хон (Южная Корея)

14. Даниэль Мартынов (США)

15. Хавьер Воклен (Франция) 

16. Джимми Ма (США)

Четвертая разминка

17. Лев Винокур (Израиль)

18. Као Миура (Япония)

19. Ника Эгадзе (Грузия) 

20. Шун Сато (Япония) 

21. Юма Кагияма (Япония)

22. Илья Малинин (США) 

Положение после короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 107,25

2. Юма Кагияма (Япония) – 98,68

3. Шун Сато (Япония) – 98,39

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 76,45

5. Као Миура (Япония) – 76,42

6. Лев Винокур (Израиль) – 75,36

7. Джимми Ма (США) – 73,01

8. Хавьер Воклен (Франция) – 71,01

9. Даниэль Мартынов (США) – 69,01

10. Лим Чжу Хон (Южная Корея) – 66,26

11. Александр Селевко (Эстония) – 66,08

12. Ри Чжу Вон (КНДР) – 65,14

13. Франсуа Пито (Франция) – 62,93

14. Макар Сунцев (Финляндия) – 60,12

15. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 60,03

16. Коннор Брей (Великобритания) – 55,32

17. Юнатан Египтсон (Швеция) – 55,16

18. Альп Эрен Озджан (Турция) – 51,47

19. Даниэль Кочкерс (Литва) – 51,38

20. Ро Ен Мен (КНДР) – 51,15

21. Филип Каймакчиев (Болгария) – 43,89

22. Чу Хэй Ченг (Гонконг) – 42,06

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
logoсборная Франции
logoсборная США
logoсборная Японии
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Великобритании
logoсборная Финляндии
logoсборная Израиля
мужское катание
logoсборная Турции
logoсборная Швеции
logoсборная Эстонии
logoсборная Литвы
сборная Азербайджана
Lombardia Trophy
сборная Грузии
logoISU Challenger
сборная КНДР
Юма Кагияма
Джимми Ма
Владимир Литвинцев
logoИлья Малинин
Александр Селевко
Даниэль Мартынов
Ника Эгадзе
Као Миура
Франсуа Пито
Макар Сунцев
Лев Винокур
Даниэль Кочкерс
Лим Чжу Хон
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Контрольные прокаты сборной России. Трусова, Акатьева, Петросян, Муравьева, Яметова, Горбачева, Синицына покажут произвольные программы
1927 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница, Осокина и Грицаенко покажут произвольные программы
332 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Семененко, Кондратюк, Алиев, Игнатов, Самсонов, Мозалев выступят с произвольными программами
439 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Хавронина и Нарижный, Леонтьева и Горелкин покажут произвольные танцы
3сегодня, 01:20
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри, Несет и Маркелов, Морозов и Чен, Сусис и Фирус выступят с произвольными танцами
вчера, 22:47
Lombardia Trophy. Конти и Мачии, Миура и Кихара, Гиларди и Амброзини, Павлова и Святченко выступят с произвольными программами
вчера, 22:28
Ксения Синицына: «Прошлый сезон у меня получился удачным. Хотелось бы не понижать планку, радовать зрителей и себя красивым катанием»
4вчера, 21:00
Игнатов о переходе к Плющенко: «Дело было в моем желании начать новую страницу в жизни, вывести себя из зоны комфорта»
7вчера, 20:55
Иван Букин: «Главная цель и мотивация – поехать на Олимпиаду еще раз. В Пекине мы не получили тех эмоций, которые хотели бы получить»
3вчера, 20:50
Трусова о короткой Besame mucho: «Сначала засомневалась, для меня это было необычно. Сейчас понимаю, что Испания – это точно мое»
5вчера, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами открытых прокатов, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
вчера, 16:10
Софья Тютюнина: «Входим в сезон с огромной радостью. У нас был большой перерыв без соревнований, счастливы, что приехали на контрольные прокаты»
вчера, 15:41
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Миура и Кихара – 2-е, Гиларди и Амброзини – 3-и
вчера, 14:13
Lombardia Trophy. Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец, Несет и Маркелов – 2-е, Морозов и Чен – 3-и
6вчера, 12:55
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара победили в танцах на льду, Абоян и Веселухин – 2-е
вчера, 08:35
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
13 сентября, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
311 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
98 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50