Tallinn Trophy. Самоделкина, Пинзарроне, Дюпюи, Цедер, Серна, Лангербаур и Степченко покажут произвольные программы
Соревнования пройдут 13 ноября.
ISU Challenger
Таллин, Эстония
Женщины
Произвольная программа
Начало – 17:00 по московскому времени.
Вторая разминка
6. Ловиса Аав (Швеция)
7. Юсефин Бровалль (Швеция)
8. Софья Степченко (Латвия)
9. Эмилия Озола (Латвия)
10. Сельма Валитало (Финляндия)
11. Йозефин Тальегард (Швеция)
Третья разминка
12. Анастасия Конга (Латвия)
13. Джейд Ховин (Бельгия)
14. Кристина Лисовская (Эстония)
15. Меда Варякойте (Литва)
16. Марилена Китромилис (Кипр)
17. Леа Серна (Франция)
Четвертая разминка
18. Натали Лангербаур (Эстония)
19. Уна Оунасвуори (Финляндия)
20. Линнеа Цедер (Финляндия)
21. Софья Самоделкина (Казахстан)
22. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
23. Нина Пинзарроне (Бельгия)
После короткой программы
1. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 65,43
2. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 55,04
3. Софья Самоделкина (Казахстан) – 53,98
4. Линнеа Цедер (Финляндия) – 53,49
5. Уна Оунасвуори (Финляндия) – 53,40
6. Натали Лангербаур (Эстония) – 51,98
7. Леа Серна (Франция) – 50,73
8. Марилена Китромилис (Кипр) – 49,72
9. Меда Варякойте (Литва) – 49,61
10. Кристина Лисовская (Эстония) – 46,58
11. Джейд Ховин (Бельгия) – 45,35
12. Анастасия Конга (Латвия) – 45,15
13. Йозефин Тальегард (Швеция) – 45,03
14. Сельма Валитало (Финляндия) – 44,90
15. Эмилия Озола (Латвия) – 42,67
16. Софья Степченко (Латвия) – 42,34
Расписание Tallinn Trophy: там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Лопарева и Бриссо
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