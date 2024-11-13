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Tallinn Trophy. Самоделкина, Пинзарроне, Дюпюи, Цедер, Серна, Лангербаур и Степченко покажут произвольные программы

Самоделкина, Пинзарроне, Дюпюи покажут произвольные программы на Tallinn Trophy.

Соревнования пройдут 13 ноября.

ISU Challenger

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17:00 по московскому времени.

Вторая разминка

6. Ловиса Аав (Швеция)

7. Юсефин Бровалль (Швеция)

8. Софья Степченко (Латвия)

9. Эмилия Озола (Латвия)

10. Сельма Валитало (Финляндия)

11. Йозефин Тальегард (Швеция)

Третья разминка

12. Анастасия Конга (Латвия)

13. Джейд Ховин (Бельгия)

14. Кристина Лисовская (Эстония) 

15. Меда Варякойте (Литва)

16. Марилена Китромилис (Кипр)

17. Леа Серна (Франция)

Четвертая разминка

18. Натали Лангербаур (Эстония) 

19. Уна Оунасвуори (Финляндия)

20. Линнеа Цедер (Финляндия)

21. Софья Самоделкина (Казахстан)

22. Сара-Мод Дюпюи (Канада) 

23. Нина Пинзарроне (Бельгия)

После короткой программы

1. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 65,43

2. Сара-Мод Дюпюи (Канада) – 55,04

3. Софья Самоделкина (Казахстан) – 53,98

4. Линнеа Цедер (Финляндия) – 53,49

5. Уна Оунасвуори (Финляндия) – 53,40

6. Натали Лангербаур (Эстония) – 51,98

7. Леа Серна (Франция) – 50,73

8. Марилена Китромилис (Кипр) – 49,72

9. Меда Варякойте (Литва) – 49,61

10. Кристина Лисовская (Эстония) – 46,58

11. Джейд Ховин (Бельгия) – 45,35

12. Анастасия Конга (Латвия) – 45,15

13. Йозефин Тальегард (Швеция) – 45,03

14. Сельма Валитало (Финляндия) – 44,90

15. Эмилия Озола (Латвия) – 42,67

16. Софья Степченко (Латвия) – 42,34

Расписание Tallinn Trophy: там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Лопарева и Бриссо

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Леа Серна
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Линнеа Цедер
Йозефин Тальегард
Марилена Китромилис
сборная Кипра
Нина Пинзарроне
Уна Оунасвуори
Натали Лангербаур
Сара-Мод Дюпюи
Софья Степченко
Джейд Ховин
Кристина Лисовская (Шкулета-Громова)
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