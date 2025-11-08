15

Лоранс Фурнье-Бодри получила французское гражданство

Фигуристка Фурнье-Бодри, выступающая с Сизероном, получила гражданство Франции.

Лоранс Фурнье-Бодри, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном сообщила, что получила французское гражданство. 

«Все, я француженка. Мы получили эту новость между тренировками, и я очень счастлива», – сказала фигуристка. 

Фурнье-Бодри и Сизерон после получения партнершей гражданства смогут выступить на Олимпийских играх в Милане. 

Ранее Фурнье-Бодри каталась за Канаду и Данию с Николаем Соренсеном. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Le Figaro
logoЛоранс Фурнье-Бодри
logoГийом Сизерон
танцы на льду
logoсборная Франции
Николай Соренсен
