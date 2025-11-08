Лоранс Фурнье-Бодри получила французское гражданство

Фигуристка Фурнье-Бодри, выступающая с Сизероном, получила гражданство Франции.

Лоранс Фурнье-Бодри, выступающая в танцах на льду с Гийомом Сизероном сообщила, что получила французское гражданство.

«Все, я француженка. Мы получили эту новость между тренировками, и я очень счастлива», – сказала фигуристка.

Фурнье-Бодри и Сизерон после получения партнершей гражданства смогут выступить на Олимпийских играх в Милане.

Ранее Фурнье-Бодри каталась за Канаду и Данию с Николаем Соренсеном.