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Tallinn Trophy. Садовский, Мартынов, Старостин, Джимми Ма, Леванди, Власенко, Михаил Селевко выступят с короткими программами

13 ноября на Tallinn Trophy мужчины выступят с короткими программами .

ISU Challenger

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:40 по московскому времени.

Первая разминка

1. Джейкоб Санчес (США)

2. Икер Оярсабаль Альбас (Испания)

3. Даниэль Мартынов (США)

4. Александр Власенко (Венгрия)

5. Дуглас Гербер (Австралия)

6. Никита Старостин (Германия)

Вторая разминка

7. Арлет Леванди (Эстония)

8. Джимми Ма (США)

9. Михаил Селевко (Эстония)

10. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

11. Артту Юусола (Финляндия)

12. Роман Садовский (Канада)

Третья разминка

13. Сами Хамми (Франция)

14. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания)

15. Матиас Линдфорс (Финляндия)

16. Андреас Нордебак (Швеция)

17. Даниэль Корабельник (Литва)

18. Иван Шмуратко (Украина)

Четвертая разминка

19. Кай Ягода (Германия)

20. Кирилл Марсак (Украина)

21. Каспер Юханссон (Швеция)

22. Кори Чирчелли (Италия)

23. Корнель Витковски (Польша)

24. Эукен Альберди (Испания)

Расписание Tallinn Trophy: там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Лопарева и Бриссо

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Роман Садовский
сборная Австралии
Tallinn Trophy
сборная Польши
logoИван Шмуратко
Александр Власенко
Кори Чирчелли
Джимми Ма
Михаил Селевко
Никита Старостин
Даниэль Мартынов
Арлет Леванди
Андреас Нордебак
Раффаэле Франческо Зик
Каспер Юханссон
Джейкоб Санчес
Томас-Льоренс Гуарино Сабате
Матиас Линдфорс
Кирилл Марсак
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