Двоеглазова о группе Тутберидзе: «Этери Георгиевна нам скидывает какие-то тренды — давайте, попробуйте вот это снять. И мы снимаем»

Двоеглазова рассказала о тренировках и досуге группы Тутберидзе.

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о тренировках в группе Этери Тутберидзе. 

— Вы тренируетесь в сильной группе — это вас заряжает, подстегивает?

— У меня ощущается так: смотришь на каких-то девчонок или мальчишек, которые прыгают, и тоже хочется. Но в основном все занимаются своими делами. У каждого есть над чем работать.

— У нас даже у самых маленьких спортсменов есть уже свои фанатские группировки. Конкретно ваши поклонники называют себя «Алисята». Насколько важна для вас поддержка извне?

— Мне безумно приятно, что люди создают какие-то фан-группы и поддерживают меня. На соревнованиях я вижу их плакаты – это очень приятно!

У меня есть телеграм-канал «Team Двоеглазова» — вот с админом этого сообщества мы хорошо общаемся. Но, к сожалению, друг с другом еще не виделись, так как далеко живем.

— Далеко — это откуда они? По всей стране наблюдают за вами?

— Да, можно и так сказать. С разных мест следят. 

— У вас в аккаунте Team Tutberidze очень часто выходят всякие ролики, тренды. Как это вообще происходит? Вам предлагают идеи или вы сами снимаете?

— Когда как. Иногда мы сами можем предложить — давайте снимем такой тренд. Иногда нам предлагают. Даже Этери Георгиевна нам скидывает какие-то видео — что, давайте, попробуйте вот это снять. И мы снимаем. Нам тоже это нравится, это интересно, — сказала Двоеглазова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
