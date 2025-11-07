17

WADA направило письмо представителям Валиевой о взыскании средств в соответствии с решением суда

WADA направило письмо о взыскании средств представителям Валиевой.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило письмо представителям Камилы Валиевой о взыскании с нее денежных средств в качестве компенсации за судебное решение.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

Валиева должна выплатить судебные издержки в размере семи тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей), а также компенсации ISU и WADA – по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей).

«Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда», – сообщили в WADA.

