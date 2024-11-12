0

Tallinn Trophy. Самоделкина, Пинзарроне, Тальегард, Серна, Степченко выступят в короткими программами

12 ноября Самоделкина представит короткую программу на турнире Tallinn Trophy.

ISU Challenger

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

Женщины

Короткая программа

Начало – 19:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Леа Серна (Франция)

3. Софья Самоделкина (Казахстан)

4. Линнеа Цедер (Финляндия)

5. Уна Оунасвуори (Финляндия)

Вторая разминка

7. Джейд Ховин (Бельгия)

8. Миа Риса Гомес (Норвегия)

9. Сельма Валитало (Финляндия)

11. Нина Пинзарроне (Бельгия)

Третья разминка

13. Софья Степченко (Латвия)

15. Меда Варякойте (Литва)

16. Марилена Китромилис (Кипр)

17. Анастасия Конга (Латвия)

Четвертая разминка

18. Кристина Лисовская (Эстония)

20. Натали Лангербаур (Эстония)

21. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

22. Йозефин Тальегард (Швеция)

Расписание Tallinn Trophy: там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Лопарева и Бриссо

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
logoсборная Канады
logoсборная Франции
logoсборная Казахстана
logoсборная Бельгии
logoсборная Финляндии
женское катание
logoсборная Швеции
logoсборная Литвы
logoсборная Латвии
logoISU Challenger
сборная Норвегии
Tallinn Trophy
Леа Серна
logoСофья Самоделкина
Линнеа Цедер
logoSports – Казахстан
Йозефин Тальегард
Марилена Китромилис
сборная Кипра
Нина Пинзарроне
Уна Оунасвуори
Натали Лангербаур
Миа Риса Гомес
Сара-Мод Дюпюи
Софья Степченко
Джейд Ховин
Кристина Лисовская (Шкулета-Громова)
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Хигучи победила на Гран-при США, Ватанабе – 2-я, Левито – 3-я, Пинзарроне – 4-я, Теннелл – 5-я
6420 октября, 01:59
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Ким Чхэ Ен выиграла короткую программу, Петрыкина – 2-я, Пиредда – 3-я
719 октября, 15:19
Гран-при США. Левито выиграла короткую программу, Теннелл – 2-я, Ватанабе – 3-я, Хигучи – 4-я
11919 октября, 01:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алексей Ягудин: «Я не из тех людей, которые перед сном, утром или днем смотрят на свои медали и такие: «Интересно, здорово. Леха, ты молодец». У меня другие задачи»
342 минуты назад
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Петросян, Кондратюк, Семененко, Степанова и Букин
53сегодня, 04:55
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Кагияма, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Стеллато-Дудек и Дешам
6сегодня, 04:55
Расписание Tallinn Trophy: там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Лопарева и Бриссо
33сегодня, 04:55
Софья Акатьева: «Расстроилась после тулупа, потому что знала, что он у меня есть. Не прям сто из ста, но технику я понимаю»
21вчера, 20:28
Алина Горбачева: «Я очень люблю прыгать четверные прыжки – это ощущение полета не сравнится с тройными»
12вчера, 19:56
Екатерина Боброва: «Считаю, что нужно давать возможность нашим спортсменам выступать на Олимпиаде, даже в нейтральном статусе»
22вчера, 17:18
Трусова покажет два новых показательных номера на шоу Медведевой
41вчера, 16:21
Загитова посетила детский дом «Алые паруса»: «Я захотела сделать что-то хорошее для ребят, которые в этом действительно нуждаются»
247вчера, 15:56Видео
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Семененко лидирует, команда Угожаева – 2-я, команда Фроловой – 3-я
76вчера, 15:42
Ко всем новостям
Последние новости
Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»
2010 ноября, 14:40
Даниил Самсонов: «Главное, что получилось показать чистый прокат. А медаль — просто приятный бонус»
3110 ноября, 13:28
Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»
1210 ноября, 09:29
Вайцеховская об Игнатове: «Чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании»
309 ноября, 13:22
Кагияма о победе на Гран-при: «Произвольная показала, что мне нужно верить в себя»
9 ноября, 12:03
«Наши внутренние ощущения весьма спорные». Миронова и Устенко после ритм-танца
29 ноября, 10:05
«Мы рады приезжать на Гран-при Японии. Для всех фигуристов это маленький праздник». Чок и Бейтс о победе в танцах
19 ноября, 08:38
Эдуард Карартынян: «Результат соревнований не порадовал. Хотел побороться за самые высокие места, не удалось»
18 ноября, 13:55
✍️ У подкаста «Чистый хвост» есть телеграм-канал – за кулисами соревнований, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
8 ноября, 13:52
Камила Валиева посетила хоккейный матч ЦСКА – «Спартак»
128 ноября, 09:10Фото