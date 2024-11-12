Tallinn Trophy. Самоделкина, Пинзарроне, Тальегард, Серна, Степченко выступят в короткими программами
12 ноября Самоделкина представит короткую программу на турнире Tallinn Trophy.
Tallinn Trophy
Таллин, Эстония
Женщины
Короткая программа
Начало – 19:30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Леа Серна (Франция)
3. Софья Самоделкина (Казахстан)
4. Линнеа Цедер (Финляндия)
5. Уна Оунасвуори (Финляндия)
Вторая разминка
7. Джейд Ховин (Бельгия)
8. Миа Риса Гомес (Норвегия)
9. Сельма Валитало (Финляндия)
11. Нина Пинзарроне (Бельгия)
Третья разминка
13. Софья Степченко (Латвия)
15. Меда Варякойте (Литва)
16. Марилена Китромилис (Кипр)
17. Анастасия Конга (Латвия)
Четвертая разминка
18. Кристина Лисовская (Эстония)
20. Натали Лангербаур (Эстония)
21. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
22. Йозефин Тальегард (Швеция)
Расписание Tallinn Trophy: там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Лопарева и Бриссо
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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