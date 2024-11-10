Расписание Tallinn Trophy: там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Лопарева и Бриссо

С 12 по 17 ноября пройдет турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy.

ISU Challenger Tallinn Trophy Таллин, Эстония 12 ноября, вторник Женщины, короткая программа 19:30 13 ноября, среда Мужчины, короткая программа 13:40 Женщины, произвольная программа 17:00 14 ноября, четверг Мужчины, произвольная программа 19:30 16 ноября, суббота Танцы на льду, ритм-танец 16:35 17 ноября, воскресенье Танцы на льду, произвольный танец 12:05 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь .