Расписание Tallinn Trophy: там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Лопарева и Бриссо
С 12 по 17 ноября пройдет турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy.
ISU Challenger
Tallinn Trophy
Таллин, Эстония
12 ноября, вторник
Женщины, короткая программа
19:30
13 ноября, среда
Мужчины, короткая программа
13:40
Женщины, произвольная программа
17:00
14 ноября, четверг
Мужчины, произвольная программа
19:30
16 ноября, суббота
Танцы на льду, ритм-танец
16:35
17 ноября, воскресенье
Танцы на льду, произвольный танец
12:05
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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