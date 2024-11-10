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Расписание Tallinn Trophy: там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Лопарева и Бриссо

С 12 по 17 ноября пройдет турнир по фигурному катанию Tallinn Trophy.

ISU Challenger

Tallinn Trophy

Таллин, Эстония

12 ноября, вторник

Женщины, короткая программа

19:30

13 ноября, среда

Мужчины, короткая программа

13:40

Женщины, произвольная программа

17:00

14 ноября, четверг

Мужчины, произвольная программа

19:30

16 ноября, суббота

Танцы на льду, ритм-танец

16:35

17 ноября, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец

12:05

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников – здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
танцы на льду
мужское катание
женское катание
logoISU Challenger
Tallinn Trophy
logoSports – Казахстан
расписание турниров
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