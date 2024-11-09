Загитова выступила с показательным номером на Гран-при России в Красноярске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила с показательным номером на этапе Гран-при России в Красноярске.

Перед началом турнира состоялась церемония открытия. На ней Загитова исполнила номер под музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Этап Гран-при завершится 10 ноября.

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