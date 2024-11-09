Загитова выступила с показательным номером на Гран-при России в Красноярске
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила с показательным номером на этапе Гран-при России в Красноярске.
Перед началом турнира состоялась церемония открытия. На ней Загитова исполнила номер под музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Этап Гран-при завершится 10 ноября.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости