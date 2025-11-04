  • Спортс
  Татьяна Тарасова: «Никто не делал того, на что технически способен Малинин. Может, через 15-20 лет появится кто-то сильнее Ильи, но в прошлом таких не было»
Татьяна Тарасова: «Никто не делал того, на что технически способен Малинин. Может, через 15-20 лет появится кто-то сильнее Ильи, но в прошлом таких не было»

Тарасова считает, что в прошлом не было фигуристов сильнее Малинина.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что у двукратного чемпиона мира Ильи Малинина нет конкурентов. 

«Малинин — фигурист будущего. У Ильи уникальная техника, его невозможно сравнить ни с кем из фигуристов прошлого. У него сейчас нет конкурентов, а тогда не было бы и подавно. Раньше ведь лучшие спортсмены прыгали всего один-два четверных.

При чем тут Плющенко с Ягудиным? Они и Малинин — совершенно разные вещи. Возможно, эмоционально Леша Ягудин смотрелся лучше Ильи, но это не так важно. Никто и никогда не делал того, на что технически способен Малинин.

Может быть, через 15 или 20 лет появится кто-то сильнее Ильи, но в прошлом таких не было», — сказала Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
