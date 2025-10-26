Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
Юлия Артемьева и Алексей Брюханов идут третьими после короткой программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Брюханов: Ощущения замечательные, зал встречает очень тепло.
Артемьева: На этот раз мы выходили намного увереннее, чем в Петербурге (на мемориале Панина‑Коломенкина), очень понравилась публика.
– Вы пропустили сезон. Насколько хочется выкладываться, работать?
Артемьева: По ощущениям мы сейчас стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки. Надо работать над стабильностью.
– Какие планы на сезон?
Брюханов: Планируем отрабатывать все, что заявлено в контенте.
– Вы говорили во время перерыва, что думали в целом о том, будете ли продолжать кататься. Как прошли через этот момент?
Артемьева: Мы не были уверены, что у нас будет возможность продолжать.
– Поэтому учились, рассматривали другие профессии для себя?
Брюханов: Мы же учимся в спортивном университете, соответственно пытались делать практику.
– Уходить из фигурного катания окончательно никто не думал?
Артемьева: Нет.