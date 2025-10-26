0

Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»

Фигуристы Артемьева и Брюханов заявили, что им надо работать над стабильностью.

Юлия Артемьева и Алексей Брюханов идут третьими после короткой программы на этапе Гран-при России в Магнитогорске.

Брюханов: Ощущения замечательные, зал встречает очень тепло.

Артемьева: На этот раз мы выходили намного увереннее, чем в Петербурге (на мемориале Панина‑Коломенкина), очень понравилась публика.

– Вы пропустили сезон. Насколько хочется выкладываться, работать?

Артемьева: По ощущениям мы сейчас стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки. Надо работать над стабильностью.

– Какие планы на сезон?

Брюханов: Планируем отрабатывать все, что заявлено в контенте.

– Вы говорили во время перерыва, что думали в целом о том, будете ли продолжать кататься. Как прошли через этот момент?

Артемьева: Мы не были уверены, что у нас будет возможность продолжать.

– Поэтому учились, рассматривали другие профессии для себя?

Брюханов: Мы же учимся в спортивном университете, соответственно пытались делать практику.

– Уходить из фигурного катания окончательно никто не думал?

Артемьева: Нет.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
