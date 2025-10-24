1

Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»

Татьяна Тарасова назвала огромным потенциал фигуристки Маргариты Базылюк.

Базылюк одержала победу на этапе Гран-при среди юниорок в Магнитогорске. Спортсменка тренируется у Этери Тутберидзе.

«Катание Базылюк не было стопроцентно чистым. Были срывы, помарки. Но потенциал у нее огромный, девочка очень интересная. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться. Она выиграла с совсем небольшим отрывом, потому что несколько человек катались приблизительно одинаково», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
