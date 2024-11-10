«Ты откатала на 40 процентов из 100 или из 40?» Загитова сняла влог на Гран-при в Красноярске
Первый канал опубликовал новый влог Алины Загитовой на Гран-при в Красноярске.
Олимпийская чемпионка пообщалась с Софьей Муравьевой, занявшей второе место в короткой программе.
– Очень мне понравился твой прокат. Энергетическая отдача была.
– Я бы сказала, что прокатала на 40 процентов...
– Из ста? Или из 40?
– Из ста.
– Что повлияло на то, что ты почувствовала, что у тебя сегодня был прокат на 40 процентов?
– Это максимум, который я могла бы сейчас отдать, – сказала Муравьева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости