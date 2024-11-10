«Ты откатала на 40 процентов из 100 или из 40?» Загитова сняла влог на Гран-при в Красноярске

Первый канал опубликовал новый влог Алины Загитовой на Гран-при в Красноярске.

Олимпийская чемпионка пообщалась с Софьей Муравьевой, занявшей второе место в короткой программе.

– Очень мне понравился твой прокат. Энергетическая отдача была.

– Я бы сказала, что прокатала на 40 процентов...

– Из ста? Или из 40?

– Из ста.

– Что повлияло на то, что ты почувствовала, что у тебя сегодня был прокат на 40 процентов?

– Это максимум, который я могла бы сейчас отдать, – сказала Муравьева.

ВИДЕО