🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Почему Кагановская ниже Степановой и Букина? Итоги Гран-при в России и Канаде

В новом выпуске разбираемся, как Рид и Амбрулевичюс умудрились поставить самый обсуждаемый танец года, смогут ли Кагановская и Некрасов обыграть Степанову и Букина уже в этом сезоне (модный приговор от Паши прилагается), и зачем Бойковой с Козловским понадобился четверной выброс.

Когда закончится гегемония Малинина? Кто круче – Селевко или Ветлугин? Удачные ли программы у Двоеглазовой?

Слушаем здесь:

Таймкоды:

0:00 начинаем! Неожиданности в танцах, гегемония Малинина и, конечно, серебро Селевко

3:08 возвращением старого танца Гиллес и Пуарье лишили себя олимпийской медали?

9:13 Паша – фанат ритм-танца Рид и Амбрулевичюса. Что его так зацепило?

15:02 «литовский sexy оказался лучше канадского sexy»: сравниваем Амрулевичюса и Пуарье

22:17 Тарасова обещала, что Степанова и Букин удивят нас своей программой. Получилось?

27:58 почему в российских танцах для арбитров существуют только две пары?

35:37 есть танец, который зацепил всех – и его откатали не лидеры

39:20 стать мировой звездой Малинину мешает отсутствие конкуренции?

46:11 Полина посвящает стихи Селевко и восхищается короткой Аймоза

51:57 «мне обидно, что Ветлугин становится андеграундом»

1:00:05 на этапе в Красноярске найдена неожиданная конкурентка японкам и американкам

1:04:58 дождемся ли мы возвращение Акатьевой в топ?

1:09:18 Майя видит особый смысл в четверном выбросе Бойковой и Козловского

1:13:34 Бойкова и Козловский смогли бы выиграть Олимпиаду в текущей форме?