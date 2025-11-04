🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Почему Кагановская ниже Степановой и Букина? Итоги Гран-при в России и Канаде
В новом выпуске разбираемся, как Рид и Амбрулевичюс умудрились поставить самый обсуждаемый танец года, смогут ли Кагановская и Некрасов обыграть Степанову и Букина уже в этом сезоне (модный приговор от Паши прилагается), и зачем Бойковой с Козловским понадобился четверной выброс.
Когда закончится гегемония Малинина? Кто круче – Селевко или Ветлугин? Удачные ли программы у Двоеглазовой?
Таймкоды:
0:00 начинаем! Неожиданности в танцах, гегемония Малинина и, конечно, серебро Селевко
3:08 возвращением старого танца Гиллес и Пуарье лишили себя олимпийской медали?
9:13 Паша – фанат ритм-танца Рид и Амбрулевичюса. Что его так зацепило?
15:02 «литовский sexy оказался лучше канадского sexy»: сравниваем Амрулевичюса и Пуарье
22:17 Тарасова обещала, что Степанова и Букин удивят нас своей программой. Получилось?
27:58 почему в российских танцах для арбитров существуют только две пары?
35:37 есть танец, который зацепил всех – и его откатали не лидеры
39:20 стать мировой звездой Малинину мешает отсутствие конкуренции?
46:11 Полина посвящает стихи Селевко и восхищается короткой Аймоза
51:57 «мне обидно, что Ветлугин становится андеграундом»
1:00:05 на этапе в Красноярске найдена неожиданная конкурентка японкам и американкам
1:04:58 дождемся ли мы возвращение Акатьевой в топ?
1:09:18 Майя видит особый смысл в четверном выбросе Бойковой и Козловского
1:13:34 Бойкова и Козловский смогли бы выиграть Олимпиаду в текущей форме?