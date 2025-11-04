Федорченко о Двоеглазовой: «Для меня это юниорка. И когда человек сразу же получает компоненты больше, чем Фролова, условно, для меня непонятно»

Хореограф Федорченко считает, что фигуристке Двоеглазовой завышают компоненты.

Хореограф Артем Федорченко высказался о катании фигуристки Алисы Двоеглазовой , победившей на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Выходит Алиса, и выходят другие фигуристки, которые уже не первый год катаются по взрослым. И получают компоненты ниже, причем так прилично ниже. Для меня это не особо понятная история.

Да, девочка звонкая, подтянутая, на скорости, с дотянутыми, развернутыми ногами, есть линии – на это приятно смотреть. Но все равно, берем в расчет и подачу, и общую картину по программе: как человек в этом всем плавает и выглядит. Пока что для меня это все равно юниорка.

И когда человек сразу же получает компоненты больше, чем Аня Фролова , условно, для меня непонятно. Мне бы хотелось, чтобы все-таки фигурное катание оценивалось немного иначе», – сказал Федорченко в «Прокат Шоу» на Okko.

