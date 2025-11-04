  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Федорченко о Двоеглазовой: «Для меня это юниорка. И когда человек сразу же получает компоненты больше, чем Фролова, условно, для меня непонятно»
36

Федорченко о Двоеглазовой: «Для меня это юниорка. И когда человек сразу же получает компоненты больше, чем Фролова, условно, для меня непонятно»

Хореограф Федорченко считает, что фигуристке Двоеглазовой завышают компоненты.

Хореограф Артем Федорченко высказался о катании фигуристки Алисы Двоеглазовой, победившей на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Выходит Алиса, и выходят другие фигуристки, которые уже не первый год катаются по взрослым. И получают компоненты ниже, причем так прилично ниже. Для меня это не особо понятная история.

Да, девочка звонкая, подтянутая, на скорости, с дотянутыми, развернутыми ногами, есть линии – на это приятно смотреть. Но все равно, берем в расчет и подачу, и общую картину по программе: как человек в этом всем плавает и выглядит. Пока что для меня это все равно юниорка.

И когда человек сразу же получает компоненты больше, чем Аня Фролова, условно, для меня непонятно. Мне бы хотелось, чтобы все-таки фигурное катание оценивалось немного иначе», – сказал Федорченко в «Прокат Шоу» на Okko.

Спектакль Двоеглазовой и Дудакова: она изменила номер – он выдал пантомиму

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoАлиса Двоеглазова
logoсборная России
logoАнна Фролова
Артем Федорченко
женское катание
logoСерия Гран-при России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Двоеглазова о «бабочке» на четверном лутце: «Безумно обидно, я уже перепробовала, мне кажется, все настрои на этот прыжок»
вчера, 10:50
Двоеглазова исполнила два четверных тулупа в произвольной на Гран-при России в Красноярске, но сделала «бабочку» на лутце
вчера, 10:33
⚡ Гран-при России. «Красноярье». Двоеглазова победила, Ляшенко – 2-я, Куликова – 3-я
вчера, 10:30
Главные новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Почему Кагановская ниже Степановой и Букина? Итоги Гран-при в России и Канаде
сегодня, 17:35
Ирина Роднина: «Плохо реагирую на то, что меня называют легендой. У меня нет амбиций так про себя думать»
сегодня, 15:39
Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала
сегодня, 15:29Фото
Татьяна Тарасова: «Никто не делал того, на что технически способен Малинин. Может, через 15-20 лет появится кто-то сильнее Ильи, но в прошлом таких не было»
сегодня, 12:50
Яна Рудковская: «Состояние Саши стабилизовалось. Нам с мужем всю ночь не давали спать, оборвали все телефоны»
сегодня, 11:34
Александр Плющенко: «Со мной все хорошо, температура 37. Пишут, что меня забрала скорая помощь – никуда не забирали, в больнице я не лежал»
сегодня, 09:48
Анастасия Мишина: «Желание поуправлять самолетом – ✅»
сегодня, 08:13Фото
Вайцеховская о произвольном Степановой и Букина: «Особенной новизны в нем не прозвучало. Им не повезло оказаться в стартовом протоколе после основных соперников»
сегодня, 07:47
Татьяна Тарасова: «Детский спорт должен быть доступен для всех. Нельзя искать таланты только среди тех, чьи родители в состоянии заплатить за занятия, – это опасный путь»
сегодня, 06:28
Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева
сегодня, 06:02
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
вчера, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
вчера, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
вчера, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео