Ирина Роднина: «Плохо реагирую на то, что меня называют легендой. У меня нет амбиций так про себя думать»

Ирина Роднина заявила, что не будет считать себя легендой.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на то, что ее называют легендой.

«Считаю безграмотным сравнивать представителей разных эпох. Все-таки в спорте с тех пор многое изменилось. Если так делают медийные люди, это тем более странно.

Я плохо реагирую на то, что меня называют легендой. У меня нет амбиций так про себя думать. По результатам в спорте – да, а чего в моей жизни было легендарного? Жива, здорова, температура нормальная. Только давление из-за возраста повышенное.

Конечно, кто-то другой может считать меня легендой, но я не буду. Я живой человек, памятник себе отливать не хочу и не планирую», – сказала Роднина.