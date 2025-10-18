Видео
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте

Костюмы и коньки двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Волосожар представлены на выставке в рамках Недели высокой моды в спорте.

Мероприятие проходит в Москве. Также посетители могут увидеть костюмы многократных чемпионок мира по художественной гимнастике Евгении Канаевой, Дины и Арины Авериных.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
