Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте

Костюмы и коньки двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Волосожар представлены на выставке в рамках Недели высокой моды в спорте.

Мероприятие проходит в Москве. Также посетители могут увидеть костюмы многократных чемпионок мира по художественной гимнастике Евгении Канаевой, Дины и Арины Авериных.

