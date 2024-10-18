Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Ким Чхэ Ен, Петрыкина, Фейгин, Лангербаур покажут короткие программы
ISU Challenger
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur
Ницца, Франция
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:45 по московскому времени.
Вторая разминка
8. Александра Фейгин (Болгария)
10. Янна Юркинен (Финляндия)
Третья разминка
11. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
16. Мишель Ли (США)
Четвертая разминка
18. Джейд Ховин (Бельгия)
20. Уна Оунасвуори (Финляндия)
Пятая разминка
24. Нина Петрыкина (Эстония)
26. Натали Лангербаур (Эстония)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости