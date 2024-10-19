Гран-при США. Левито выиграла короткую программу, Теннелл – 2-я, Ватанабе – 3-я, Хигучи – 4-я
Американка Изабо Левито выиграла короткую программу на Гран-при США.
1-й этап
Аллен, США
Женщины
Короткая программа
1. Изабо Левито (США) – 68,43
2. Брэди Теннелл (США) – 66,99
3. Ринка Ватанабе (Япония) – 66,54
4. Вакаба Хигучи (Япония) – 66,12
5. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 62,85
6. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – 60,66
7. Элис Лин-Грейси (США) – 60,22
8. Ливия Кайзер (Швейцария) – 58,72
9. Ольга Микутина (Австрия) – 56,81
10. Юна Аоки (Япония) – 56,51
11. Софья Степченко (Латвия) – 44,56
12. Леа Серна (Франция) – 42,85
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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