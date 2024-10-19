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Гран-при США. Левито выиграла короткую программу, Теннелл – 2-я, Ватанабе – 3-я, Хигучи – 4-я

Американка Изабо Левито выиграла короткую программу на Гран-при США.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Женщины

Короткая программа

1. Изабо Левито (США) – 68,43

2. Брэди Теннелл (США) – 66,99

3. Ринка Ватанабе (Япония) – 66,54

4. Вакаба Хигучи (Япония) – 66,12

5. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 62,85

6. Ким Мин Чхэ (Южная Корея) – 60,66

7. Элис Лин-Грейси (США) – 60,22

8. Ливия Кайзер (Швейцария) – 58,72

9. Ольга Микутина (Австрия) – 56,81

10. Юна Аоки (Япония) – 56,51

11. Софья Степченко (Латвия) – 44,56

12. Леа Серна (Франция) – 42,85

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Нина Пинзарроне
Ким Мин Чхэ
Ливия Кайзер
Элис Лин-Грейси
Ринка Ватанабе
Софья Степченко
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