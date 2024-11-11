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Елена Радионова: «Наши мальчики сейчас на невероятном уровне. Пару лет назад для победы хватало двух квадов, а сейчас без пяти бороться тяжело»

Елена Радионова заявила, что мужское катание в России – на невероятном уровне.

На прошедшем в Красноярске этапе Гран-при России победу одержал Николай Угожаев.

«Угожаев сделал что-то невероятное. Очень жаль, что наши ребята сейчас не могут показывать такие программы и такой уровень на международной арене. Уверена, что если бы это был прокат на каком-то чемпионате Европы или мира, он спокойно был бы в тройке сильнейших. Желаю ему удачи, чтобы он только набирал форму от сезона к сезону.

Очень нравится катание Петра Гуменника – интеллигентное, со сложным техническим арсеналом. Мне приятно наблюдать, как он развивается профессионально, поэтому также буду в этом сезоне за него болеть. И, конечно, хочется, чтобы наконец-то он выиграл чемпионат России, потому что он действительно этого заслуживает.

Наши мальчики сейчас на каком-то невероятном уровне, соревнуются в условиях очень большой конкуренции. Если пару лет назад для победы хватало двух четверных прыжков, и три уже было фантастикой, то сейчас без пяти бороться за лидерство тяжело. И наши фигуристы это делают. Мне кажется, что мужское одиночное катание будет еще прибавлять, чего хочется пожелать и девочкам.

Да, уровень женского одиночного катания немного снизился, но я верю, что через какое-то время снова пойдет подъем и вернутся четверные прыжки. В этом плане достойна похвалы Алина Горбачева, которая рискнула, исполнив в Красноярске четверной. Сезон для нее начинался непросто, но она восстановилась и сделала это. Молодец.

Отмечу также стабильность Ани Фроловой – у нее всегда все четко. Когда она выступает, я в ней уверена. Знаю, что откатается чисто. Эта уверенность идет у нее изнутри», – сказала призер чемпионата мира-2015. 

«Высокий, красивый, худой – пазлы сошлись». Новичок сезона разгромил звезд модным номером

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
мужское катание
женское катание
logoЕлена Радионова
logoПетр Гуменник
ТАСС
Анна Фролова
Алина Горбачева
Николай Угожаев
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