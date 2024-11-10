Татьяна Тарасова: «В Красноярске был совершенно изумительный этап, соревнования мальчиков были феноменальные и на уровне чемпионата мира»
Татьяна Тарасова назвала изумительным этап Гран-при России в Красноярске.
В мужских соревнованиях победил Николай Угожаев, вторым стал Петр Гуменник, третье место занял Даниил Самсонов.
– Я считаю, что в Красноярске был совершенно изумительный этап, соревнования мальчиков были феноменальные и на уровне чемпионата мира. Наши мальчики и тренеры преуспели, показали нам фантастические рекорды, технические и очень хорошие программы.
– Как вам выступление Фроловой?
– Фролова 100‑процентно откатала свои программы, она не делает никаких ультра‑си, но чистейшим образом катает программу с тройными прыжками. Может быть, она что‑то будет делать к чемпионату России, который пройдет в декабре, – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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