«Высокий, красивый, худой – пазлы сошлись». Новичок сезона разгромил звезд модным номером

Николай Угожаев в красивой борьбе взял этап Гран-при в Красноярске. Этот сезон для него – первый по взрослым.

Но он уже удивляет: стабильностью, сложным контентом, а еще программами – невероятно продуманными и необычными.

Опередил всех благодаря уверенности и четырем квадам

Угожаеву 18 лет, в прошлом году он катался по юниорам. Выходило с переменными успехом: бронза финала Гран-при, но 10-е место на первенстве России; цель – победа на каждом старте, но всего одно золото в сезоне.

Сейчас Николай идет по стопам Влада Дикиджи, который раскрылся год назад: после нестабильности в юниорах – уверенный старт во взрослых. А еще попытка штурмовать четверной аксель и мечта о каскаде из двух квадов на соревнованиях.

Это осенью Угожаев провел уже четыре турнира – и на трех одержал победы, единственный сбой пришелся на Гран-при в Магнитогорске (5-е место).

А вот в Красноярске реабилитировался. Лидерство после короткой воспринималось как хороший, но скорее промежуточный результат.

В сильнейшую разминку попали и чемпион Европы Дмитрий Алиев, и один из лидеров последних сезонов Петр Гуменник. А еще Андрей Мозалев и Даниил Самсонов, которые подгоняют друг друга в группе Этери Тутберидзе. Тут же – Макар Игнатов, не растерявший четверные после перехода к Плющенко и свадьбы с Трусовой (оба сидели с Макаром в кисс-энд-край).

Угожаев не выглядел главным фаворитом. Но невероятный уровень соперников, из которых серьезно ошибался только Алиев, будто воодушевил его на лучший прокат.

Как итог – четыре четверных (два флипа, лутц и тулуп), лучшая оценка за технику – единственный перешагнул рубеж в сотню баллов, первое место в произвольной и по сумме.

До личного рекорда Угожаев все же не дотянул – на мемориале Панина-Коломенкина, где он обошел Лутфуллина, Семененко, Дикиджи и Мозалева, было 303,45 балла. Сейчас – 292,56.

«Очень доволен, показал почти свой максимум, все сделал хорошо. Главный итог: не только на тренировках могу катать хорошо, но и на стартах.

В короткой программе делали перестановку прыжков, в произвольной ничего не меняли. В Магнитогорске не было точного плана, здесь же готовился по одному плану, и все получилось».

Выбрали музыку для модного показа, хореографы уверены: Угожаеву очень идет

Тренер Дмитрий Хромин и хореограф Николай Морошкин вдумчиво подходят к выбору образов для Николая. На прошлогоднюю короткую вдохновил 8-й чемпион мира по шахматам Михаил Таль. В этом году короткую поставили под In The End от Linkin Park – и попали в новостную повестку в связи с возобновлением концертов группы и приходом новой солистки.

А вот произвольная осталась с прошлого сезона (видео ). И она, пожалуй, самая необычная из постановок Угожаева. Год назад Николай так описывал задумку: «В произвольной я – модель, участник модного показа в Париже».

Но это не просто роль, которую фигуристу дали, чтобы он понял свой образ на льду. Идея гораздо глубже и сложнее.

Музыкальное сопровождение задало тон – это композиция диджея и музыканта SebastiAn, написанная для модного показа мужской коллекции лето-2021 от Yves Saint Laurent.

«Как писал Энтони Ваккарелло, креативный директор дома моды: «Представьте показ коллекции в головокружительно быстром и захватывающем хореографированном короткометражном фильме. Париж, Пекин и Нью-Йорк… Но Сен-Лоран всегда возвращается в Париж… Это фильм, который прыгает – буквально».

На самом деле, подиум и лед – интересная идея, которую, наверное, никто не пробовал воплотить. Разные города, новые коллекции, все это в бешеном темпе в свете софитов и, в конечном счете, все это прыжки наверх», – рассказывал Морошкин.

У модного дома есть клип к этому показу, хореографы искали вдохновение именно в нем: модели стремительно передвигаются по столицам моды. Скользят по крышам, прыгают, обгоняют друг друга – все это действительно напоминает фигурное катание. Поэтому музыка так хорошо вписывается в программу, к тому же в описании коллекции упоминается желание «переосмыслить гравитацию». Почему бы не на льду?

Еще один хореограф группы Валерия Чистякова объяснила, почему программу поставили именно Николаю:

«Мы решили сделать такую модельную историю. Коля сам очень высокий, красивый, худой. У нас все пазлы сошлись. А когда у Коли получается отключить напряжение и слиться с музыкой – получается завораживающе».

Морошкин тоже уверен, что такая задумка подходит Угожаеву на 100%:

«У него прекрасное ощущение тела, координация, чувство себя на льду… У Коли одно из лучших владений коньком из всех фигуристов, с которыми я работал. Я не вижу у него предела в способностях к совершенствованию любого аспекта фигурного катания: хореографии, качества скольжения или выполнения многооборотных прыжков».

Тема модного показа объясняет движения в постановке – продумали до мелочей.

«Идея программы – наша общая с Николаем Морошкиным, мы оба активно увлекаемся модой. Нам сразу понравилась и великолепная музыка, и визуальные образы из клипа модного дома – мы поняли, что это видео нас может вдохновить на классную постановку.

Мы добавили в программу какие-то узнаваемые моменты из моделинга: мимику, жесты, позы. Я долго преподавала в модельной академии, поэтому мы с Николаем работали над позированием, чтобы фотографии с прокатов были тоже красивые – нам это тоже всегда важно, тут мелочей не бывает.

Николай – очень статный, красивый и высокий фигурист, на него реально перенести стилистику «от кутюр», – рассказала Чистякова корреспонденту Спортса Майе Багрянцевой.

Прозрачная рубашка – тоже из коллекции Yves Saint Laurent

Программа про моду подразумевает и продуманный костюм. В прошлом году Угожаев выступал в брюках и водолазке с разными оттенками цвета морской волны.

В этом сезоне наряд сменили – и тоже не просто так. Дизайнер Татьяна Волкова, которая работала с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, сшила и первую, и вторую версию.

Для второй – чтобы завершить историю – выбрали, конечно, Yves Saint Laurent, но уже более свежую коллекцию – 2023 года.

«К новому сезону мы немного обновили саму программу – и сделали новый костюм, – рассказывает Чистякова. – Его сшила неподражаемая Татьяна Волкова. За вдохновением мы тоже обратились к бренду YSL, и для референса нашли вот эту рубашку из весенней коллекции прошлого года. Мы только добавили яркости и сделали более акцентный цвет рубашки. Сразу стало понятно, что Коле этот стиль очень подойдет».

«Получилось все невероятно красиво. На месте Yves Saint Laurent я бы уже позвала Николая на амбассадорство», – отметила хореограф в соцсетях.

Прозрачной рубашкой в фигурном катании никого не удивить – например, Евгений Плющенко до сих пор катается в таких на шоу. В случае Угожаева выбор костюма максимально оправдан.

В тексте использованы цитаты с сайтов ФФККР, «Чемпионат.com», «Матч ТВ».

Фото: fsrussia.ru /Мария Евтеева и Юлия Комарова; РИА Новости /Илья Наймушин; ysl.com