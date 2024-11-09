Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Красноярске
Тренер Этери Тутберидзе не приехала на этап Гран-при России в Красноярске.
Сегодня с короткой программой выступила ученица Тутберидзе Софья Акатьева. Ее выводил на лед Сергей Дудаков.
Даниил Глейхенгауз также отсутствует на турнире.
Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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