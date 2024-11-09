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Этери Тутберидзе отсутствует на этапе Гран-при России в Красноярске

Тренер Этери Тутберидзе не приехала на этап Гран-при России в Красноярске.

Сегодня с короткой программой выступила ученица Тутберидзе Софья Акатьева. Ее выводил на лед Сергей Дудаков.

Даниил Глейхенгауз также отсутствует на турнире.

Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoДаниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
logoСофья Акатьева
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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